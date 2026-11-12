Vanguard ha annunciato il 12 novembre il lancio di VEMB, un ETF a gestione attiva sulle obbligazioni dei mercati emergenti, con spese correnti annue dello 0,35%. Su un capitale medio di 10.000 dollari mantenuto per un anno, l’importo indicativo è di 35 dollari. Per chi cerca reddito obbligazionario, però, c’è una seconda cifra da considerare: quanta parte del portafoglio è esposta a monete che possono perdere valore anche quando il debitore paga puntualmente capitale e interessi?

Lo stesso Paese può emettere due obbligazioni molto diverse

Nel comunicato di lancio di VEMB, Vanguard descrive un mandato che comprende debito sovrano in valuta forte, emittenti legati allo Stato, obbligazioni societarie e titoli in valuta locale. Un governo emergente può, per esempio, indebitarsi in dollari oppure nella propria moneta. A chi misura i risultati in dollari i due titoli offrono esposizioni differenti, anche se il nome del debitore è identico.

Nel primo caso cedole e rimborso sono già espressi in dollari. Se le entrate del governo sono soprattutto in moneta locale, una svalutazione rende più costoso trovare i dollari necessari al servizio del debito. L’effetto può arrivare all’investitore attraverso una perdita di fiducia nella capacità di rimborso e un calo del prezzo del titolo. Nel secondo caso il passaggio è più diretto: anche con l’emittente in regola, ogni unità di valuta locale può valere meno dollari nel momento in cui l’investitore converte l’incasso.

Quanto resta di una cedola dell’8% se la valuta perde il 10%

Prendiamo un’obbligazione ipotetica acquistata alla pari per un controvalore iniziale di 1.000 dollari. A fine anno il titolo conserva il proprio prezzo in valuta locale e paga una cedola dell’8%, tutta alla fine del periodo. Se il cambio rimane fermo, capitale e cedola valgono insieme 1.080 dollari. Se nello stesso intervallo la moneta locale perde il 10% rispetto al dollaro, i due importi convertiti valgono complessivamente 972 dollari. Il rendimento scende al −2,8%, prima di spese e imposte.

Si moltiplicano due fattori: 1,08 per il guadagno in valuta locale e 0,90 per la conversione finale. La simulazione riguarda un singolo titolo senza copertura valutaria. Per quantificare l’effetto su VEMB servirebbero il peso effettivo di quella moneta, le eventuali coperture e l’andamento delle altre posizioni. Per chi misura i risparmi in euro conta inoltre il valore finale del portafoglio nella propria valuta di riferimento. Lo 0,35% indicato da Vanguard misura le spese annue del fondo e da solo non dice nulla sull’ampiezza di queste oscillazioni.

Il nuovo ETF e il fondo comune da 5,7 miliardi

A gestire VEMB sono Daniel Shaykevich e Mauro Favini, che seguono anche il Vanguard Emerging Markets Bond Fund, con 5,7 miliardi di dollari di patrimonio al 30 settembre. Quel patrimonio appartiene al fondo comune già esistente. Il nuovo ETF è un prodotto distinto e può avere titoli e pesi diversi. Trasferire al nuovo strumento i risultati storici del fondo comune porterebbe ad attribuirgli un rendimento ottenuto da un altro portafoglio.

Per chi acquista quote in Borsa, i costi dell’operazione dipendono anche dal prezzo disponibile quando parte l’ordine. Come spiega la nostra guida ai fondi quotati, le quote si comprano e si vendono sul mercato. La differenza tra il prezzo a cui si può comprare e quello a cui si può vendere incide sul risultato, soprattutto se l’investimento dura poco. Il costo annuo di gestione, invece, si riflette gradualmente nel valore della quota. Per leggere i primi rendiconti di VEMB, il confronto più informativo sarà fra spese sostenute, reddito prodotto dai bond e guadagni o perdite dovuti al cambio: tre componenti che possono andare in direzioni diverse.