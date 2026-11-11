L’obbligazione retail UniCredit debutta l’11 novembre 2026 sul MOT con una prima cedola fissa dell’8% lordo. Chi detiene mille euro nominali per tutto il primo anno matura 80 euro lordi, pagabili l’11 novembre 2027. Dal pagamento successivo, nel 2028, lo stesso taglio può produrre da zero a 80 euro lordi l’anno. A decidere l’importo è il tempo che un indice del rendimento del BTP decennale trascorre entro due soglie.

Quali giorni contano per la cedola

Il titolo ha codice ISIN IT0005744666, lotto minimo di mille euro e scadenza l’11 novembre 2036. La scheda di Borsa Italiana indica come riferimento il Solactive BTP 10Y Index, identificato dal codice SOITA10Y. Per ogni periodo annuale a cedola variabile si contano i giorni in cui l’indice si trova tra lo 0% e il 5%, estremi inclusi. Si divide quel numero per il totale dei giorni del periodo e si moltiplica la quota ottenuta per l’8%.

Un valore del 5% rientra ancora nella fascia. Se l’indice sale sopra il 5%, quei giorni smettono di contribuire alla cedola. Quando rientra, il conteggio riprende. È quindi possibile arrivare alla stessa data di pagamento con due importi diversi anche se l’indice chiude l’anno allo stesso livello. Conta il percorso seguito nei mesi precedenti.

Quanto si incassa su mille euro

Se l’indice resta nella fascia per tre quarti del periodo, la cedola annua è del 6%, ossia 60 euro lordi su mille nominali. Con metà dei giorni utili si scende al 4%, pari a 40 euro. Agli estremi, un anno interamente nella fascia paga 80 euro, mentre un anno interamente fuori fascia paga zero. Sono esempi di calcolo e tutti gli importi precedono imposte e costi.

Per confrontare questo titolo con un BTP a cedola fissa, il dato da osservare cambia dopo il primo pagamento. Sul titolo di Stato la cedola nominale fissa è nota in partenza. Sul bond UniCredit, invece, chi acquista conosce la prima cedola e il tetto di quelle successive. Il rendimento effettivo dipenderà anche dal prezzo pagato e, in caso di vendita, dal prezzo ottenuto.

Chi rimborsa il capitale nel 2036

Il riferimento al BTP riguarda il calcolo degli interessi. Il debitore resta UniCredit, che alla scadenza deve rimborsare il 100% del valore nominale, salvo il proprio rischio di credito. Per valutare l’emittente, un riferimento distinto dall’indice è il quadro di utili e capitale emerso dai conti trimestrali di UniCredit.

Chi vende prima del novembre 2036 riceve il prezzo disponibile sul mercato. A titolo di esempio, una vendita a 96 per cento del nominale vale 960 euro per ogni mille, prima di rateo, costi e imposte. Anche dopo aver incassato una cedola, il prezzo di uscita può quindi incidere sul risultato dell’investimento.