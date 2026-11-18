Un conto dimenticato con 5 mila euro non è necessariamente perduto quando la banca comunica che il saldo è stato trasferito al Fondo dei rapporti dormienti. Il recupero segue però un percorso diverso dal normale prelievo allo sportello. Bisogna verificare il tipo di rapporto, la data del trasferimento e i documenti disponibili. La cifra è un esempio: non identifica un rimborso reale né garantisce che ogni vecchio deposito sia ancora recuperabile.

Due orologi diversi, un errore da evitare

Il DPR 116 del 2007 definisce dormienti i rapporti senza operazioni o movimenti su iniziativa del titolare o di un delegato per dieci anni, secondo le condizioni previste dal regolamento. Non basta quindi vedere una riga annuale di interessi o spese sul vecchio estratto conto per concludere che il cliente abbia mantenuto attivo il rapporto. Le registrazioni della banca e le iniziative del risparmiatore sono cose diverse.

Dopo la devoluzione al Fondo entra in gioco un altro termine. Consap indica una prescrizione di dieci anni dalla data di devoluzione per i rapporti rimborsabili. Non decorre dal giorno in cui si ritrova il libretto in un cassetto. Se ci si accorge del deposito quando sono già trascorsi molti anni dal trasferimento, il tempo residuo può essere breve. La prima informazione da chiedere è perciò la data documentata, non una stima basata sul ricordo dell’ultima visita in filiale.

Il documento che sblocca la ricostruzione

La procedura ufficiale Consap richiede l’attestazione di devoluzione emessa dall’intermediario. Una vecchia schermata con il saldo di 5 mila euro non dimostra da sola quanto sia stato effettivamente trasferito. Va confrontata con l’attestazione e con i dati del rapporto. Per la ricerca esiste anche l’elenco consultabile dal sito Consap, utile per individuare le informazioni da approfondire.

Le istruzioni della domanda richiedono dati del richiedente, codice fiscale, documento d’identità e informazioni sul rapporto. Vanno aggiunti gli allegati specifici per la categoria interessata e per la qualifica di chi presenta la richiesta. Un delegato, ad esempio, deve documentare il proprio ruolo. L’IBAN destinato all’accredito deve essere idoneo: Consap precisa che quello di un libretto postale non consente questo pagamento.

È opportuno creare un fascicolo con domanda, allegati e prova dell’invio. Anche utilizzando il portale per compilare la richiesta, le indicazioni operative pubblicate richiedono l’arrivo della documentazione originale per avviare l’istruttoria. Prima della spedizione conviene controllare il modello applicabile e le istruzioni aggiornate, evitando di sostituire un allegato richiesto con una fotografia poco leggibile.

Quanto costa delegare il recupero

Consap consente di presentare direttamente la domanda senza un mediatore. Questo non esclude l’utilità di assistenza qualificata in una situazione complessa, ma distingue una scelta personale da un obbligo. Con un rimborso ipotetico di 5 mila euro, un compenso del 10% assorbirebbe 500 euro e lascerebbe 4500 euro prima di eventuali altri costi. È un semplice confronto aritmetico, non una tariffa rilevata sul mercato: rende evidente perché leggere il preventivo conta.

Il Fondo non rimborsa qualsiasi prodotto dimenticato

Polizze vita, buoni postali prescritti e assegni circolari hanno limiti ed esclusioni specifici: non vanno trattati come un comune conto dormiente. Anche l’esito positivo della domanda non equivale a un bonifico immediato, perché Consap segnala i tempi tecnici legati all’accredito delle risorse dal Ministero dell’Economia.

Questo meccanismo è inoltre distinto dalla garanzia dei depositi in caso di crisi bancaria. Nel caso del conto dimenticato il punto è ricostruire un rapporto e far valere tempestivamente il diritto al rimborso. Per il bilancio familiare, quei 5 mila euro vanno considerati una somma da verificare e recuperare attraverso la procedura, non liquidità già disponibile per pagare una spesa imminente.