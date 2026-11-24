Un affitto da 800 euro al mese accompagnato da una fideiussione per sei mensilità comporta, nell’esempio, una garanzia di 4.800 euro. Questa cifra non coincide con il prezzo del servizio e non dice quanta liquidità resterà disponibile all’inquilino. Per confrontare una proposta servono separatamente importo coperto, commissioni, eventuale denaro vincolato e durata: una garanzia apparentemente economica può impegnare risorse che la famiglia contava di usare per il trasloco.

Che cosa si sta pagando

La definizione di fideiussione della Banca d’Italia descrive l’impegno di un garante verso il creditore per il debito di un’altra persona. Nel caso della locazione bisogna identificare il beneficiario, gli obblighi dell’inquilino coperti e il soggetto che presta la garanzia. Il documento stabilisce se e come il proprietario possa chiedere il pagamento.

Quando la garanzia viene acquistata da un operatore, la somma massima coperta e il compenso richiesto svolgono funzioni differenti. La prima misura l’impegno assunto nei limiti contrattuali; il secondo è un costo. Anche l’eventuale richiesta di somme a garanzia del garante va distinta: quel denaro può restare di pertinenza del cliente, ma diventare indisponibile secondo le condizioni pattuite.

Un confronto su quattro anni

Costruiamo due preventivi puramente ipotetici per la stessa copertura di 4.800 euro e la stessa durata di quattro anni. La proposta A costa 120 euro iniziali più 180 euro all’anno, senza vincolo di liquidità. Il costo complessivo è 120 + 180 × 4 = 840 euro. La proposta B costa 60 euro iniziali e 100 euro all’anno, ma richiede 4.800 euro vincolati per l’intero periodo: il costo delle commissioni è 460 euro.

B presenta quindi 380 euro di commissioni in meno. Per confrontare la cassa iniziale, ipotizzando il pagamento della prima annualità all’avvio, A richiede 300 euro; B richiede 4.960 euro, dei quali 4.800 vincolati e 160 di costo. Scrivere soltanto “B costa meno” nasconderebbe una differenza di 4.660 euro nella liquidità inizialmente disponibile.

Le cifre non sono tariffe di mercato né offerte di una banca. Il confronto esclude imposte, altre spese, eventuale remunerazione del vincolo, costo opportunità e richieste di pagamento sulla garanzia. Prima di applicarlo a un preventivo reale occorre aggiungere ogni voce obbligatoria e verificare che copertura, durata e condizioni siano davvero equivalenti.

Durata della locazione e durata della garanzia

Una seconda scheda dovrebbe riportare decorrenza, scadenza, modalità di rinnovo e termine entro cui il beneficiario può presentare una richiesta. Sono informazioni da trovare nel testo specifico: il rinnovo del contratto di affitto non dimostra, da solo, che la garanzia continui alle stesse condizioni.

Chiedi inoltre che cosa accade quando lasci l’appartamento: quali documenti consentono lo svincolo, chi deve rilasciarli e se restano obblighi relativi a periodi precedenti. Se il preventivo menziona soltanto un costo annuale, chiedere il costo dell’intera durata prevista rende il confronto più leggibile. Una commissione più bassa può accompagnarsi a condizioni meno adatte alla richiesta del proprietario.

Il documento deve essere autentico e utilizzabile

La Banca d’Italia segnala, nell’avvertenza sulle garanzie finanziarie, casi di documenti falsi, emittenti non legittimati, insolvenza e clausole ambigue che ostacolano l’escussione. L’avviso riguarda il mercato delle garanzie e non certifica una particolare offerta per l’affitto. Il controllo sull’emittente e sul testo resta quindi necessario anche davanti a un preventivo convincente.

Questo confronto è distinto dalla cauzione versata direttamente al proprietario. Prima di decidere, chiedi se la garanzia la sostituisca o si aggiunga ad essa. Solo allora puoi sommare correttamente costi definitivi e liquidità temporaneamente impegnata, senza trattare ogni euro richiesto all’ingresso come la stessa voce di spesa.