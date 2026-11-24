Un ETF comprato a 100 euro e rivendibile nello stesso momento a 99,80 euro incorpora una distanza di 20 centesimi per quota. Su 50 quote, cioè 5.000 euro acquistati, la differenza è 10 euro prima delle commissioni. Non serve che l’indice scenda: basta attraversare lo spread denaro-lettera. L’esempio è ipotetico, con prezzi fermi e quantità disponibili sufficienti su entrambi i lati.

I due prezzi da leggere prima dell’ordine

Il prezzo lettera è quello al quale qualcuno offre le quote in vendita: chi compra immediatamente incontra quel prezzo. Il denaro è invece il prezzo offerto da chi vuole comprarle, rilevante per chi vende subito. Borsa Italiana descrive lo spread come un costo implicito della negoziazione e affianca al differenziale l’analisi della profondità e dell’ampiezza del book.

Il numero grande mostrato nell’app potrebbe essere l’ultimo contratto concluso, non il prezzo oggi disponibile per tutta la quantità desiderata. Per un confronto utile occorrono dunque la stessa sede, lo stesso istante e la stessa dimensione dell’ordine. Una quotazione ritardata non documenta il prezzo al quale un ordine verrà eseguito.

Il conto completo su 50 quote

Nel nostro scenario l’acquisto costa 50 × 100 = 5.000 euro; la vendita immediata restituisce 50 × 99,80 = 4.990 euro. La differenza di 10 euro vale lo 0,20% del capitale impiegato nelle quote. Ipotizzando una commissione del broker di 5 euro per ciascuna operazione, l’esborso iniziale diventa 5.005 euro e l’incasso finale 4.985 euro: il saldo negativo complessivo è 20 euro.

Non si tratta di una previsione del rendimento né di una tariffa reale. Il conto esclude imposte, conversioni valutarie, altri oneri dell’intermediario e variazioni di mercato. Se il conto contiene esattamente 5.000 euro, inoltre, potrebbe non essere possibile acquistare tutte le 50 quote quando la commissione viene addebitata in aggiunta: serve distinguere controvalore dell’ordine e disponibilità complessiva.

Il prezzo medio fra denaro e lettera è 99,90 euro. Rispetto a quel riferimento, comprare a 100 significa pagare 10 centesimi in più per quota, cioè 5 euro su 50 quote. Il ritorno immediato dall’altro lato aggiunge gli altri 5 euro. Non bisogna quindi attribuire l’intero spread sia all’acquisto sia alla vendita: il differenziale completo di questo esempio è già il costo dei due passaggi, a prezzi invariati.

Perché il TER non si aggiunge due volte

Le FAQ di Borsa Italiana sulle spese degli ETF distinguono le commissioni dell’intermediario dagli oneri del fondo, trattenuti pro quota e già riflessi nel valore della quota. Sottrarre nuovamente l’intero TER da un risultato calcolato con prezzi effettivi può duplicare un costo già incorporato. Il TER resta utile per confrontare i prodotti, ma non è una commissione separata applicata a ogni clic.

Qui si considera l’acquisto di quote di un fondo negoziato in Borsa, non un CFD sull’ETF. Possedere la quota non significa detenere direttamente ciascun titolo del portafoglio. La separazione patrimoniale del fondo non impedisce perdite dovute al mercato: uno spread contenuto rende meno onerosa la negoziazione, non garantisce il capitale.

Il prezzo limite controlla il prezzo, non l’esecuzione

Le regole sugli ordini ETFplus distinguono prezzo, quantità e condizioni di esecuzione. Un limite di acquisto stabilisce il massimo accettato, ma l’ordine può restare ineseguito se manca una controparte compatibile. Anche una buona prima quotazione può coprire soltanto parte delle quote richieste.

Prima del confronto finale annota quindi prezzi disponibili, quantità e tariffa personale del broker. Il tema è distinto dal rischio valutario degli ETF comprati in euro: quel rischio riguarda il valore dell’investimento, mentre qui misuriamo l’attrito economico dell’entrata e dell’uscita.