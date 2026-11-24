I buoni postali possono restituire il capitale prima della scadenza senza riconoscere gli interessi attesi dal risparmiatore. Su un Buono Ordinario della serie TF120A250624 da 5.000 euro, per esempio, il rimborso prima di un anno non dà diritto agli interessi. Il capitale rimborsabile e il rendimento disponibile sono due informazioni diverse: il tasso pubblicizzato a scadenza non si applica automaticamente a qualsiasi durata di possesso.

La regola va cercata nella serie sottoscritta

Il foglio informativo CDP della serie TF120A250624, datato 24 giugno 2025, indica nella sezione “Interessi” che il primo anno deve essere trascorso per ottenere la remunerazione al rimborso. È un riferimento contrattuale identificato, non una promessa sulle condizioni di ogni nuova emissione o di tutte le tipologie di buono.

La pagina Poste dedicata al Buono Ordinario distingue il rendimento crescente nel tempo dal rimborso anticipato. I buoni sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e assistiti dalla garanzia dello Stato. Non sono quote di un fondo: il rapporto riguarda il rimborso del prodotto sottoscritto secondo le sue condizioni.

Che cosa cambia su 5.000 euro dopo otto mesi

Consideriamo una sottoscrizione ipotetica di 5.000 euro della serie indicata e una richiesta di rimborso integrale dopo otto mesi. Nel prospetto, prima degli eventuali oneri fiscali, la componente capitale è 5.000 euro e la componente interessi è zero. Il motivo non è una discesa del prezzo del titolo: manca il periodo minimo richiesto dal contratto.

Sarebbe scorretto prendere il tasso annuo a scadenza, moltiplicarlo per 5.000 e poi per otto dodicesimi. Quel procedimento inventerebbe una maturazione proporzionale che la clausola non riconosce. Anche dopo il primo anno va usata la tabella pertinente alla durata effettiva, senza anticipare il rendimento di un orizzonte più lungo.

Per chi deve pagare una spesa già fissata, il confronto concreto è fra importo necessario e rimborso verificato alla data prevista. Se il preventivo della spesa è 5.100 euro, non si possono contare cento euro di interessi soltanto perché il titolo è rimasto investito per alcuni mesi. Nell’esempio, prima degli oneri, la differenza da finanziare è 5.100 − 5.000 = 100 euro.

Rimborsare una parte può essere diverso dal chiudere tutto

Le FAQ di Poste sui rimborsi precisano che i buoni cartacei sono indivisibili, mentre per quelli dematerializzati sono consentiti rimborsi parziali secondo i tagli previsti. Per l’ordinario, i multipli sono di 50 euro. Questa differenza può contare più del tasso quando serve soltanto una parte del risparmio.

Se occorrono 2.000 euro da una posizione dematerializzata di 5.000, il capitale nominale residuo è 3.000 euro. La parte rimborsata prima del termine iniziale non riceve interessi; quella conservata resta soggetta al proprio calendario contrattuale. Il calcolo non stabilisce l’accredito netto e non include eventuali oneri fiscali: prima dell’operazione serve il conteggio effettivo fornito dall’intermediario.

Garanzia, rendimento e potere d’acquisto

Poste indica l’assenza di commissioni di sottoscrizione e rimborso, salvo oneri fiscali. La garanzia nominale non assicura però che il denaro conservi lo stesso potere d’acquisto. Con un aumento ipotetico dei prezzi del 2% nell’intero periodo considerato, 5.000 euro senza interessi equivalgono a circa 4.901,96 euro iniziali: 5.000 ÷ 1,02. Non è un dato d’inflazione osservato né una previsione.

Raccogli quindi serie, data di sottoscrizione, prima data utile per gli interessi e importo rimborsabile oggi. Il tema è distinto dalla prescrizione dei buoni cartacei dopo la scadenza: qui il problema è uscire troppo presto per ottenere la remunerazione prevista, non attendere troppo per esercitare il diritto al rimborso.