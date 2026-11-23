Se per il telefono contesti 120 euro e il reclamo all’operatore non risolve il problema, puoi avviare gratuitamente un tentativo di conciliazione tramite ConciliaWeb. La procedura serve a cercare un accordo: presentare la richiesta non dimostra automaticamente che l’addebito sia illegittimo e non garantisce il rimborso della cifra indicata.

Il caso da 120 euro è ipotetico. Per trasformarlo in una richiesta comprensibile, occorre spiegare da dove nasce l’importo, quale clausola o servizio si contesta e che cosa si è già chiesto all’operatore. Una descrizione ordinata consente di discutere il merito, invece di ricominciare ogni volta dalla stessa telefonata all’assistenza.

Il passaggio dopo il reclamo

Nelle FAQ AGCOM sul contenzioso fra utenti e operatori, l’Autorità indica ConciliaWeb come strumento per le controversie non risolte dopo il reclamo. Alla piattaforma si accede con SPID, CIE o eIDAS e si compila l’istanza online. Il tentativo coinvolge le parti con l’aiuto di un soggetto terzo.

Prima di iniziare, recupera la prova del reclamo: data, testo, numero della pratica e risposta ricevuta, se presente. Il semplice ricordo di avere chiamato non descrive necessariamente quale problema sia stato segnalato. Se hai comunicazioni scritte o ricevute di invio, mettile in ordine cronologico e abbinale alla fattura interessata.

Come ricostruire i 120 euro senza duplicarli

Immaginiamo sei fatture con un servizio aggiuntivo da 20 euro che ritieni non dovuto. Il totale contestato è 6 × 20 = 120 euro. Se una delle sei voci è già stata restituita con un accredito di 20 euro, il saldo ancora da discutere per quelle voci diventa 100 euro. Sono semplici conteggi ipotetici: non provano che il servizio fosse effettivamente privo di consenso.

Prepara quindi una riga per ciascuna fattura, con data, descrizione dell’addebito, importo e rimborso già ottenuto. Tieni separati gli importi pagati da quelli soltanto fatturati: nel primo caso potresti chiedere la restituzione, nel secondo la cancellazione dell’addebito contestato. Indicare entrambe le cose indistintamente rischia di far apparire doppia la stessa richiesta.

Allega anche il contratto o la conferma dell’offerta su cui fondi la contestazione. Una pubblicità generica può non descrivere le condizioni applicate alla tua linea. È utile conservare la versione ricevuta al momento dell’adesione, insieme alle comunicazioni successive che l’operatore richiama per giustificare il costo.

Scrivere che cosa si chiede

Una richiesta concreta può distinguere la correzione delle fatture, la restituzione degli importi già pagati e la cessazione di un servizio non voluto. Non serve trasformare il racconto in un elenco di accuse: indica il fatto, il documento che lo sostiene e la soluzione richiesta. Le somme devono tornare anche dopo eventuali storni intervenuti durante la pratica.

Puoi raggiungere il servizio dal collegamento ufficiale AGCOM a ConciliaWeb. La gratuità della procedura non va confusa con l’eventuale compenso di un professionista incaricato privatamente: se scegli assistenza esterna, chiarisci prima le condizioni economiche. Chi incontra difficoltà operative può rivolgersi al Co.re.com. della propria Regione.

Se l’accordo non arriva

AGCOM indica che, entro tre mesi dal verbale di mancato accordo, è possibile chiedere la definizione della controversia. Questa fase può concludersi con un provvedimento vincolante su rimborsi, indennizzi o cessazione di condotte; l’Autorità non riconosce invece il risarcimento dei danni. Conciliazione e definizione sono dunque passaggi diversi, non due nomi per lo stesso risultato.

Per problemi di continuità del servizio sono inoltre previsti provvedimenti temporanei richiedibili nel corso delle procedure. Una contestazione economica non va interpretata come autorizzazione generale a ignorare tutte le fatture: descrivi separatamente gli addebiti discussi e le altre obbligazioni. Quando ricevi una proposta di accordo, controlla importi, tempi, servizi coinvolti e impegni richiesti prima di accettarla.