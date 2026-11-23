Un assegno circolare autentico viene emesso dalla banca a fronte di fondi disponibili, ma un foglio che ne riproduce l’aspetto può essere falso. Se vendi un’auto per 5 mila euro, la parola “circolare” stampata sul titolo non basta per consegnare chiavi e documenti senza verifiche. Occorre distinguere la copertura dello strumento dalla genuinità del documento ricevuto.

La vendita da 5 mila euro è un esempio ipotetico. Serve a mettere a fuoco una scelta concreta: organizzare il pagamento prima dell’appuntamento, anziché cercare conferme mentre l’acquirente aspetta di ritirare il veicolo. La fretta può trasformare una rassicurazione poco precisa in una certezza che nessuno ha effettivamente fornito.

Coperto non significa impossibile da contraffare

La guida della Banca d’Italia agli assegni spiega che per ottenere un circolare occorre disporre della somma sul conto o versarla alla banca. Questa caratteristica lo distingue dall’assegno bancario emesso dal correntista, che può risultare privo di provvista. La garanzia riguarda però un titolo realmente emesso: non rende autentica una copia contraffatta.

Nemmeno la clausola di non trasferibilità svolge quel compito. Indica chi può incassare il titolo e limita la circolazione; non certifica da sola che il documento provenga dalla banca indicata. La differenza rispetto alle regole sulla non trasferibilità degli assegni è quindi sostanziale: regolarità formale e autenticità richiedono controlli distinti.

Che cosa mostra una decisione dell’ABF

Nella decisione 7752 del 5 luglio 2024, il Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario ha esaminato un assegno circolare da 12.500 euro risultato falso dopo il versamento. Il ricorrente sosteneva di avere ricevuto rassicurazioni prima di consegnare il bene; l’intermediario contestava la ricostruzione. Non è il caso ipotetico dell’auto da 5 mila euro.

Il Collegio ha individuato un’anomalia evidente nelle diciture riportate sopra la codifica del titolo e ha riconosciuto la responsabilità dell’intermediario per il mancato rispetto della diligenza professionale. Ha disposto il pagamento di 12.500 euro, respingendo invece la richiesta di ulteriori danni non dimostrati. L’esito dipende dalle circostanze e dalle prove esaminate: non stabilisce che qualsiasi assegno falso debba essere rimborsato automaticamente dalla banca.

Le domande da fare prima di consegnare l’auto

Contatta la tua banca prima della vendita e descrivi importo, strumento proposto e tempi dell’operazione. Chiedi quali verifiche possa effettuare sull’originale e sull’emissione, quali limiti abbiano e quando possa essere confermato l’esito del pagamento. Una fotografia inviata dall’acquirente può aiutare a preparare il confronto, ma non va scambiata per una verifica conclusiva.

Usa i contatti della banca che conosci o che ricavi dai suoi canali ufficiali. Un numero fornito dalla controparte, una conversazione inoltrata o una schermata non sono conferme indipendenti. Se qualcuno ti rassicura, chiedi precisamente che cosa è stato controllato: l’aspetto del titolo, la sua emissione oppure il pagamento effettivo.

Concorda in anticipo con l’acquirente come coordinare verifica, formalità della vendita e consegna del veicolo. Presentarsi insieme allo sportello può facilitare i controlli, ma la presenza fisica non sostituisce il loro esito. Se i tempi non consentono di chiarire il pagamento, evita che l’urgenza dell’altra persona diventi il criterio con cui decidi.

Un accredito provvisorio va interpretato

Chiedi alla banca il significato della registrazione che compare sul conto e delle eventuali riserve indicate nella distinta. Una cifra visualizzata non risponde necessariamente alla domanda sulla definitività dell’incasso. Conserva copia del titolo, distinta, accordi di vendita e comunicazioni: se emerge una contraffazione, permettono di ricostruire quali verifiche siano state richieste e quali risposte siano state fornite.

Il controllo utile non consiste nel diventare esperti di carta o codici grafici. Consiste nel separare tre domande: il titolo è autentico, l’importo è effettivamente pagato e l’operazione di vendita può procedere secondo gli accordi? Una risposta positiva alla prima impressione non vale come risposta a tutte e tre.