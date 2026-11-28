Investimenti, passare da un costo annuo del 2% all’1% su 10.000 euro può richiedere circa due anni per recuperare 200 euro di spese iniziali. Il prodotto meno caro non diventa automaticamente la scelta migliore: contano il tempo disponibile, gli oneri del passaggio e la comparabilità dei rischi.

In una simulazione con rendimento lordo nullo, commissioni prelevate a fine anno e nessuna imposta, restare lascia 9.800 euro dopo dodici mesi; cambiare lascia 9.702 euro, perché prima si pagano i 200 euro. Dopo due anni i risultati sono rispettivamente 9.604 e 9.604,98 euro: il vantaggio iniziale della permanenza viene appena recuperato.

Il costo del cambio viene prima del risparmio

L’esempio è ipotetico e non descrive un’offerta commerciale. I 200 euro rappresentano l’intero costo iniziale assunto per uscire e rientrare, mentre le percentuali annuali sintetizzano gli oneri ricorrenti delle due alternative. Non vanno aggiunte di nuovo commissioni già comprese in queste percentuali. Il capitale trasferito è quindi 9.800 euro, contro i 10.000 che rimangono nella posizione originaria.

La guida della Banca d’Italia sui fondi comuni distingue costi una tantum, ricorrenti e accessori. Questa classificazione aiuta a evitare un confronto incompleto: una commissione annuale inferiore può accompagnarsi a spese di sottoscrizione o rimborso. Occorre leggere il KID del prodotto specifico e le condizioni applicate dall’intermediario.

Come riprodurre il calcolo sui 10.000 euro

Per ogni anno di permanenza il capitale viene moltiplicato per 0,98. Per il cambio si parte da 9.800 euro e si moltiplica per 0,99. Le formule sono dunque 10.000 × 0,98 elevato al numero di anni e 9.800 × 0,99 elevato allo stesso numero. Gli arrotondamenti ai centesimi riguardano soltanto i risultati finali.

Al terzo anno restare significa avere 9.411,92 euro, cambiare 9.508,93: la differenza è 97,01 euro. Al decimo anno i valori diventano 8.170,73 e 8.862,94 euro, con uno scarto di 692,21 euro. Entrambi sono inferiori al capitale originario perché abbiamo ipotizzato mercati fermi e costi positivi. Il confronto misura soltanto l’effetto delle commissioni, non una previsione di rendimento.

La scorciatoia dei due anni ha dei limiti

Dividere 200 euro per il risparmio iniziale teorico di 100 euro all’anno offre una prima stima di due anni. Il modello completo considera però che il capitale cambia e che le due percentuali si applicano a basi diverse. Con rendimenti, versamenti o prelievi differenti anche il tempo necessario a recuperare la spesa iniziale può cambiare.

Un’uscita dopo un solo anno, nell’esempio, rende il cambio meno conveniente di 98 euro. Una permanenza più lunga aumenta invece il peso del risparmio ricorrente. Prima di decidere serve perciò una data realistica in cui potrebbero essere necessari quei soldi, non soltanto un orizzonte desiderato.

Confrontare prima prodotti e diritti

Una quota di fondo rappresenta una partecipazione al patrimonio collettivo: non è un deposito bancario né un contratto CFD. Cambiare fondo può modificare esposizione azionaria, valuta, liquidità e strategia. Una percentuale più bassa non compensa automaticamente un rischio inadatto, e la diversificazione non garantisce la restituzione del capitale.

La Banca d’Italia spiega inoltre come confrontare costi previsti e oneri effettivamente sostenuti: il rendiconto annuale permette di controllare quanto si è pagato. Nel preventivo del cambio vanno separati eventuali effetti fiscali, esclusi da questa simulazione e da verificare sul caso concreto. Il risultato utile è una soglia personale di recupero delle spese, non l’invito a vendere per inseguire la commissione più bassa.