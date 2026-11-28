Mutuo, avere 30.000 euro disponibili non significa poterli versare tutti alla banca senza conseguenze. Ridurre il debito fa scendere gli interessi, ma azzerare la riserva può lasciare scoperta la prossima spesa urgente. La scelta va misurata anche sul denaro che rimane utilizzabile il giorno dopo.

In un esempio ipotetico con 100.000 euro di debito, dieci anni residui e tasso fisso del 4%, versare 30.000 euro abbassa la rata da circa 1.012 a 709 euro, lasciando zero risparmi. Versarne 15.000 porta invece la rata a circa 861 euro e conserva altri 15.000 euro disponibili: dopo un imprevisto da 8.000 euro ne resterebbero 7.000.

Tre alternative con lo stesso punto di partenza

La simulazione considera 120 rate mensili, ammortamento a rata costante e tasso nominale annuo diviso per dodici. Il rimborso anticipato avviene subito dopo una rata. Ipotizziamo che il contratto consenta di mantenere la durata e ridurre l’importo mensile. Spese, imposte, detrazioni e rendimento alternativo della liquidità sono esclusi: il risultato riguarda capitale e interessi lordi.

Senza rimborso aggiuntivo, la rata teorica è 1.012,45 euro e rimangono 30.000 euro liquidi. Con un versamento di 15.000 euro, il debito scende a 85.000 e la rata a 860,58 euro. Con 30.000 euro versati, il debito diventa 70.000 e la rata 708,72 euro. I calcoli usano valori non arrotondati; gli importi sono esposti ai centesimi.

La guida della Banca d’Italia al mutuo ipotecario spiega il rimborso anticipato totale o parziale e l’importanza di una rata sostenibile. Il nuovo piano effettivo va richiesto alla banca: una formula non dimostra che il contratto preveda esattamente la modalità simulata.

Quanto costa tenere 15.000 euro disponibili

Nei dieci anni restanti, gli interessi del piano originario sono 21.494,17 euro. Scendono a 18.270,04 euro dopo il versamento di 15.000 euro e a 15.045,92 euro dopo quello di 30.000. Scegliere il rimborso minore significa quindi pagare circa 3.224,12 euro di interessi in più nel decennio rispetto al rimborso maggiore, mantenendo però 15.000 euro subito accessibili.

Questo importo non è il prezzo universale di un fondo di emergenza: dipende da tasso e durata scelti. Un eventuale rendimento netto della liquidità ridurrebbe la differenza economica, mentre costi e condizioni specifiche potrebbero modificarla. Non si può confrontare un interesse evitato relativamente prevedibile su un mutuo fisso con un rendimento azionario sperato trattandoli come equivalenti.

La prova della spesa da 8.000 euro

Supponiamo che subito dopo il rimborso servano 8.000 euro per un intervento urgente, non coperto da altre entrate. Chi ha conservato tutta la liquidità scende da 30.000 a 22.000 euro; chi ne ha mantenuti 15.000 scende a 7.000. Chi ha versato tutto deve trovare l’intera somma altrove. Una rata ridotta non rende immediatamente disponibili migliaia di euro.

La differenza mensile fra le due opzioni di rimborso è circa 151,87 euro. Accantonandola interamente, senza interessi, occorrerebbero circa 53 mesi per ricostituire 8.000 euro. Il confronto non presume che l’emergenza accadrà: mostra quanto il beneficio graduale della rata sia diverso dalla disponibilità immediata di una riserva.

Decidere l’importo prima di chiedere il conteggio

Separare spese già previste e imprevisti evita di contare due volte gli stessi risparmi. Se una parte dei 30.000 euro servirà presto per lavori programmati, quella somma non può anche proteggere da una perdita di reddito. La riserva adeguata dipende dalla stabilità delle entrate, dagli altri debiti e dalle persone economicamente dipendenti.

Per riprodurre la rata si usa R = C × i / [1 − (1 + i)^(−120)], con i = 0,04/12. Prima di procedere occorre confrontare il conteggio bancario con il bilancio familiare. Il mutuo è garantito dall’immobile e l’insolvenza può mettere a rischio la casa: ridurre il debito è utile soltanto se il nuovo equilibrio conserva la capacità di affrontare anche le uscite urgenti.