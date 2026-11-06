I carburanti si confrontano in centesimi al litro, ma il risparmio familiare si misura in euro rimasti dopo il rifornimento e il viaggio necessario per raggiungerlo. Una differenza di 10 centesimi vale 5 euro su 50 litri: è un calcolo aritmetico, non l’indicazione di uno sconto disponibile ovunque.

Con prezzi che possono cambiare fra impianti e modalità di erogazione, cercare il distributore conveniente ha senso soprattutto lungo tragitti già previsti. Fare una deviazione dedicata richiede invece un conto aggiuntivo, perché una parte del beneficio viene consumata dall’automobile.

Da dove partire per confrontare i prezzi

Il MIMIT descrive il sistema Osservaprezzi carburanti come una raccolta dei prezzi realmente praticati e comunicati dai gestori dei punti vendita. È un riferimento per la ricerca, da affiancare al controllo dell’aggiornamento e del prezzo esposto presso l’impianto.

Il confronto deve riguardare lo stesso prodotto e lo stesso servizio. Un prezzo self della benzina ordinaria e uno servito di un prodotto diverso descrivono acquisti differenti. Prima di partire conviene verificare anche che l’impianto sia accessibile dal proprio percorso.

In questo articolo le cifre usate negli esempi sono ipotesi esplicite. La scelta del distributore richiede i prezzi locali disponibili al momento del rifornimento; una media nazionale sarebbe poco utile per stimare il risparmio fra due stazioni vicine.

Il conto di una deviazione di 20 chilometri

Supponiamo una differenza di 0,10 euro al litro, un rifornimento di 50 litri e 20 chilometri aggiuntivi complessivi, comprendendo andata e ritorno. Con un consumo ipotetico di 6 litri ogni 100 chilometri, la deviazione richiede 1,2 litri.

Se il carburante utilizzato per il tragitto costa 2 euro al litro, altra ipotesi dell’esempio, il viaggio assorbe 2,40 euro. Dai 5 euro di vantaggio lordo restano 2,60 euro prima di considerare tempo, usura o eventuali pedaggi.

Con un rifornimento di soli 10 litri, lo stesso sconto produce appena un euro di vantaggio lordo. Il costo di 2,40 euro della deviazione supera il beneficio di 1,40 euro. La stazione più economica al litro diventa così la scelta più costosa per quella specifica operazione.

La soglia che rende utile il viaggio

Il punto di pareggio si trova dividendo il costo aggiuntivo del tragitto per il risparmio unitario. Nell’esempio, 2,40 euro diviso 0,10 euro al litro dà 24 litri. Acquistare più di 24 litri copre il solo carburante della deviazione, a parità delle ipotesi utilizzate.

La formula può essere adattata senza stimare con precisione ogni costo dell’auto: chilometri extra divisi per 100, moltiplicati per consumo medio e prezzo al litro. Il risultato è un costo minimo di viaggio, non il suo costo economico completo.

Se il distributore si trova lungo una strada già percorsa, i chilometri aggiuntivi possono essere quasi nulli e il confronto diventa molto più favorevole. Organizzare il rifornimento insieme a un impegno abituale può contare più della ricerca del prezzo minimo assoluto.

Perché le notizie sul petrolio arrivano alla pompa in modo diverso

Il contesto internazionale aiuta a capire le pressioni sui prodotti, ma il prezzo di un singolo distributore incorpora passaggi ulteriori. Per approfondire il quadro a monte si può leggere l’analisi su petrolio, diesel e disponibilità dei distillati.

Per il consumatore la verifica decisiva resta locale: prezzo aggiornato, modalità di erogazione, litri necessari e distanza. Usare la variazione giornaliera del greggio per dedurre automaticamente quanto dovrebbe costare ogni pompa può portare a confronti poco attendibili.

Un metodo pratico per il prossimo rifornimento

Prima si confrontano due impianti compatibili con il tragitto; poi si moltiplica la differenza di prezzo per i litri che si prevede di acquistare. Infine si sottrae il costo del percorso aggiuntivo. Questo ordine permette di capire subito se vale la pena approfondire.

Il rifornimento va sempre commisurato alle esigenze e alla capacità del serbatoio, rispettando le normali condizioni di sicurezza. Il vantaggio maggiore nasce spesso da una scelta ripetibile e semplice, non da una lunga ricerca che assorbe tempo e carburante.