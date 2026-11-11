S&P 500 a 7.612,73 punti. Recuperata la perdita di martedì

L’S&P 500 ha raggiunto 7.612,73 punti alle 17:25 italiane di mercoledì 11 novembre. Il rialzo rispetto ai 7.520,93 di martedì è di 91,80 punti, pari all’1,22%. Per capire quanto terreno ha recuperato Wall Street serve però un secondo confronto, quello con la seduta precedente alla flessione.

Il confronto con lunedì vale 62,79 punti

Lunedì il listino aveva chiuso a 7.549,94. Il giorno dopo ne aveva persi 29,01. Dei 91,80 punti riguadagnati mercoledì, i primi 29,01 sono serviti a riassorbire quella perdita. Gli altri 62,79 portano l’indice circa lo 0,83% sopra la chiusura di lunedì. Chi segue la performance su due sedute trova in questo dato un riferimento più pertinente del solo rialzo giornaliero.

Il minimo della seduta era già sopra la chiusura precedente

La serie intraday dell’S&P 500 riportava un minimo di 7.571,88 punti fino alla rilevazione. Anche a quel minimo l’indice conservava oltre 50 punti di vantaggio sulla chiusura di martedì. I 7.612,73 punti coincidevano con il massimo raggiunto fino a quel momento. Per il bilancio definitivo occorre il valore di fine seduta. A Tokyo era invece già disponibile la chiusura del Nikkei 225.