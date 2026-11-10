Il Russell 2000 ha chiuso il 9 novembre a 2.840,81 punti, in rialzo del 3,15%. Il movimento riporta l’indice delle piccole capitalizzazioni statunitensi sopra il livello di fine ottobre e recupera interamente la perdita della settimana precedente. La distanza dalla chiusura del 4 novembre resta invece leggermente negativa.

La serie storica dell’indice riporta 2.754,11 punti per venerdì 6 novembre e 2.811,84 per il 30 ottobre. Il dato di lunedì è una chiusura di seduta, non una quotazione in tempo reale del 10 novembre. Le percentuali di confronto fra date riportate di seguito sono elaborazioni redazionali sui livelli pubblicati.

Una seduta cancella la perdita settimanale

Fra il 30 ottobre e il 6 novembre l’indice aveva ceduto circa il 2,05%. Lunedì ha recuperato circa 86,7 punti: un aumento superiore ai 57,73 punti persi nella settimana precedente. Il saldo rispetto alla chiusura di ottobre torna così positivo per 28,97 punti, equivalenti a circa l’1,03%.

Questo è il cambiamento rispetto al precedente bilancio settimanale del Russell 2000. Il rimbalzo di venerdì aveva lasciato aperta una perdita sull’intera settimana; la seduta di lunedì la assorbe. Sommare semplicemente le due percentuali sarebbe però impreciso, perché ciascuna variazione parte da una base diversa.

Perché il 4 novembre racconta una storia diversa

Il 4 novembre la chiusura era stata di 2.856,95 punti. Rispetto a quel livello, il Russell resta indietro di 16,14 punti, circa lo 0,56%. Un recupero può dunque essere completo su un intervallo e ancora parziale su un altro. Dichiarare cancellate tutte le perdite recenti sarebbe più ampio di quanto consentano questi numeri.

Le date servono a descrivere il percorso, non diventano automaticamente supporti o resistenze. Un livello storico assume un ruolo operativo soltanto all’interno di un’analisi più ampia, con orizzonte e criteri espliciti. Qui il confronto mostra soprattutto quanto la valutazione della forza del recupero dipenda dal punto di partenza scelto.

Cosa cambia per chi investe tramite fondi

Il rialzo dell’indice non coincide necessariamente con il rendimento ottenuto da un ETF. Costi, scostamento dalla replica e momento di esecuzione possono creare differenze. Anche il trattamento dei dividendi va considerato: il confronto fra livelli dell’indice non va confuso con un rendimento complessivo che includa automaticamente il loro reinvestimento.

Per un investitore in euro, un prodotto privo di copertura valutaria aggiunge inoltre il movimento del dollaro. Un guadagno dell’indice in valuta americana può essere amplificato o attenuato dal cambio; un fondo coperto introduce invece costi e caratteristiche proprie della copertura.

La nuova seduta offre quindi un recupero misurabile delle small cap, senza dimostrare da sola una svolta duratura. Le prossime chiusure chiariranno se il terreno riguadagnato viene mantenuto. Per valutare la continuità del movimento servirà anche osservare quanto il rialzo sia distribuito fra i titoli, un’informazione che il solo valore finale dell’indice non fornisce.