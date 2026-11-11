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Nikkei 225, Tokyo chiude a 61.248,59 punti con un rialzo dell’1,31%. Dal minimo del mattino l’indice giapponese ha recuperato oltre 930 punti

Di
Alessandro Pace
Del
TradingCenter.it

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Nikkei 225 — panorama di Tokyo
Il Nikkei 225 chiude a 61.248,59 punti. Il confronto con la chiusura precedente e con il minimo mostra come è cambiata la seduta di Tokyo.
In sintesi
  • Chiusura a 61.248,59 punti.
  • Recupero di 930,51 punti dal minimo.

Il Nikkei 225 ha chiuso la seduta dell’11 novembre a 61.248,59 punti, in rialzo dell’1,31%. Quando a Tokyo sono finite le contrattazioni, alle 07:30 italiane, l’indice aveva guadagnato 789,01 punti sulla chiusura precedente e 930,51 rispetto al minimo del mattino.

Il passaggio sotto la chiusura di martedì

Il riepilogo giornaliero di Nikkei colloca l’apertura a 60.525,30 punti. Rispetto ai 60.459,58 della vigilia, il vantaggio iniziale era di appena 65,72 punti. Alle 09:22 di Tokyo l’indice è sceso a 60.318,08, portandosi 141,50 punti sotto il livello di martedì. Chi avesse osservato il listino in quel momento avrebbe visto una seduta in lieve calo.

Dove si colloca la chiusura nella fascia della giornata

Alle 14:43 locali il Nikkei ha raggiunto 61.390,79 punti. Tra minimo e massimo sono passati 1.072,71 punti. Alla chiusura ne erano stati restituiti 142,20 rispetto al massimo: l’indice ha quindi terminato a circa l’87% del percorso fra i due estremi. Il rialzo dell’1,31% misura il risultato da una chiusura all’altra. Il recupero dal minimo, pari a circa l’1,54%, descrive invece ciò che è successo dopo la debolezza iniziale.

Per un investitore europeo resta un’ulteriore distinzione. L’indice misura i prezzi dei titoli giapponesi in valuta locale. Il risultato in euro di uno strumento che lo replica dipende anche dal cambio dello yen e dall’eventuale copertura valutaria.

Ritratto di Alessandro Pace

Alessandro Pace

Content Editor e Revisore di Qualità

Alessandro Pace è Content Editor e Revisore di Qualità per TradingCenter.it. Svolge attività di commercialista e revisore contabile e contribuisce alla revisione di contenuti dedicati a economia, mercati finanziari e analisi societaria. Il suo…

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