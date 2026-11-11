Siemens Energy propone di portare il dividendo a 2,30 euro per azione per l’esercizio 2026, chiuso a settembre con un utile di circa 4,1 miliardi di euro e ricavi per 44,2 miliardi. Nei risultati annuali diffusi dalla società emerge anche il valore delle azioni proprie riacquistate nell’esercizio, pari a 3,1 miliardi di euro.

Quanto varrebbe la cedola per chi possiede 100 azioni

Rispetto agli 0,70 euro del precedente esercizio, la cedola proposta sale di 1,60 euro per azione, circa il 229%. Su 100 azioni il dividendo lordo passerebbe da 70 a 230 euro, con una differenza di 160 euro. Il pagamento resta subordinato all’approvazione assembleare. Per calcolare il rendimento percentuale del dividendo occorre anche il prezzo dell’azione rispetto al quale si valuta la cedola.

Come leggere i 3,6 miliardi annunciati a maggio

A maggio il gruppo aveva indicato fino a 3,6 miliardi di euro per la remunerazione degli azionisti nell’esercizio 2026, includendo il dividendo già pagato. Si trattava di un importo aggregato che comprendeva anche il riacquisto di azioni proprie. La proposta da 2,30 euro riguarda invece la distribuzione dell’utile dell’esercizio appena concluso.

La differenza è concreta anche per chi conserva tutte le proprie azioni. Con un dividendo incassa una somma per ogni titolo detenuto alla data prevista. In un riacquisto il gruppo impiega liquidità per acquistare azioni sul mercato e il pagamento va a chi vende. La cifra da seguire per stimare il prossimo incasso individuale è dunque la cedola che l’assemblea sarà chiamata ad approvare.