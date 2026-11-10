Le azioni Banca Generali hanno un nuovo riferimento nei risultati dei primi nove mesi del 2026: utile netto a 384,1 milioni di euro, in crescita del 22%, e utile ricorrente a 303,4 milioni, in aumento dell’11%. Il comunicato del 10 novembre aggiunge il dato commerciale di ottobre, portando la raccolta netta da inizio anno a 7,1 miliardi, il 27% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

La distinzione temporale è importante: i profitti riguardano gennaio-settembre, mentre la raccolta comprende anche ottobre. Per gli azionisti, i due indicatori raccontano rispettivamente la redditività già realizzata e l’evoluzione dei flussi che potranno contribuire ai ricavi dei periodi successivi.

Quanto pesa la componente ricorrente nell’utile

Nei risultati ufficiali dei nove mesi, Banca Generali segnala commissioni nette ricorrenti per 449,4 milioni di euro, in crescita del 16%. È un dato centrale per una banca che basa una parte rilevante del proprio modello sulla consulenza e sulla gestione dei patrimoni.

Dividendo i 303,4 milioni di utile ricorrente per i 384,1 milioni complessivi, emerge che circa il 79% del profitto è classificato dalla banca come ricorrente. La differenza è pari a 80,7 milioni, circa il 21% del totale. È un’elaborazione sui dati comunicati: aiuta a leggere la composizione del risultato, senza attribuire automaticamente a quella differenza un’unica origine.

La crescita dell’utile complessivo, pari al 22%, supera quella della componente ricorrente, pari all’11%. Per valutare la continuità dei risultati conviene quindi osservare entrambe, evitando di proiettare sul futuro il ritmo di crescita del solo dato finale. Anche un ricavo ricorrente può risentire dei mercati, dei riscatti e della composizione dei prodotti.

Raccolta e masse misurano due aspetti diversi

Al 30 settembre le masse totali raggiungono 121,8 miliardi di euro, con un aumento dell’11% su base annua. Le masse in consulenza evoluta arrivano a 13,4 miliardi, in crescita del 17%. A ottobre la raccolta netta è pari a 0,85 miliardi, contribuendo ai 7,1 miliardi cumulati dall’inizio dell’anno.

Le masse rappresentano un ammontare osservato a una data; la raccolta misura invece i flussi netti del periodo. Il valore dei patrimoni può essere influenzato anche dall’andamento dei mercati. Per questo l’aumento delle masse non va interpretato interamente come nuovo denaro affidato alla banca.

La capacità di convertire gli afflussi in ricavi dipende inoltre dalla loro destinazione. Liquidità, risparmio amministrato e prodotti gestiti producono contributi differenti. Un aumento della raccolta amplia la base commerciale, ma non permette da solo di calcolare le commissioni future.

Commissioni più veloci dei costi, con un limite al confronto

I costi operativi core sono pari a 250,1 milioni di euro, in crescita dell’8%. Le commissioni nette ricorrenti crescono quindi otto punti percentuali più rapidamente, secondo le variazioni arrotondate pubblicate dalla società.

Il confronto suggerisce una dinamica favorevole tra queste due componenti, ma non equivale al calcolo del margine operativo: il conto economico comprende altre voci e i costi core costituiscono una misura definita dalla banca. Per verificare l’efficienza nel tempo occorre mantenere costanti perimetro e criteri di confronto.

Capitale e progetti da seguire nei prossimi risultati

Banca Generali indica un CET1 ratio del 17,2% e un Total Capital Ratio del 19%. Gli indici di liquidità LCR e NSFR sono rispettivamente al 348% e al 250%. Sono misure patrimoniali e di liquidità, da tenere separate dalla redditività del capitale investito in Borsa.

L’amministratore delegato Gian Maria Mossa collega i risultati alla rete, alla qualità della raccolta e alle sinergie con Intermonte. Tra i progetti cita la collaborazione con Alleanza, la piattaforma irlandese per ETF attivi e l’impiego dell’intelligenza artificiale nella relazione con i clienti. Si tratta di iniziative da valutare attraverso ricavi e costi effettivamente prodotti, senza anticiparne un contributo economico non quantificato nel comunicato.

Per chi segue il titolo, i prossimi conti dovranno chiarire soprattutto tre aspetti: tenuta delle commissioni ricorrenti, composizione della raccolta e crescita dei costi. Il record dell’utile descrive un risultato già raggiunto; la sua ripetibilità richiede che la base commerciale continui a tradursi in profitti sostenibili.