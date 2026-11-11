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CoreWeave aumenta i ricavi del 168% e perde 709 milioni di dollari nel trimestre. Quanto pesa il finanziamento dei data center per l’intelligenza artificiale?

Di
Antonio Brugnano
Del
TradingCenter.it

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Azioni CoreWeave, file di server in un data center
CoreWeave fattura 3,66 miliardi nel trimestre e prevede oltre un miliardo di dollari di interessi nel quarto. Quanto costa finanziare il cloud AI.
In sintesi
  • Ricavi trimestrali saliti a 3,66 miliardi di dollari.
  • La perdita netta pesa per circa il 19% sul fatturato.
  • Nel quarto trimestre sono attesi oltre un miliardo di interessi passivi.

CoreWeave ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi per 3,66 miliardi di dollari e una perdita netta di 709 milioni. Un anno prima aveva fatturato 1,37 miliardi e perso 110 milioni. Il confronto racconta quanto capitale occorra per mettere a disposizione dei clienti la potenza di calcolo che acquistano.

Ogni 100 dollari di fatturato, la perdita sale da 8 a 19 dollari

Rapportando la perdita netta ai ricavi dei due trimestri, si passa da circa 8 a oltre 19 dollari persi per ogni 100 fatturati. La scala raggiunta consente di distribuire alcuni costi su più clienti. Il conto finale comprende però anche gli ammortamenti dell’infrastruttura e il costo del denaro preso a prestito. Per questo il miglioramento dei margini operativi rettificati può convivere con una perdita netta più ampia.

Gli interessi attesi nel quarto trimestre

Nei risultati trimestrali CoreWeave porta la previsione dei ricavi annui a 13–13,3 miliardi di dollari. Per il solo quarto trimestre stima interessi passivi per 1,05–1,15 miliardi. Il dato dà una misura del peso del finanziamento dei data center prima ancora di osservare la reazione del titolo in Borsa.

Per l’intero esercizio la società prevede investimenti per 37–39 miliardi. Server e impianti vengono pagati o finanziati prima che la capacità installata generi tutti i ricavi attesi. Il loro costo viene ripartito lungo la vita utile dei beni. Nei prossimi conti conteranno sia il ritmo con cui gli impianti iniziano a fatturare sia gli interessi maturati nel frattempo.

Ritratto di Antonio Brugnano

Antonio Brugnano

Content Editor e Responsabile della Verifica delle Piattaforme

Antonio Brugnano è Responsabile della Verifica delle Piattaforme per TradingCenter.it. In qualità di amministratore d’impresa, collabora alla valutazione editoriale di broker online, piattaforme di trading e servizi finanziari, con attenzione alla trasparenza delle informazioni…

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