CoreWeave ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi per 3,66 miliardi di dollari e una perdita netta di 709 milioni. Un anno prima aveva fatturato 1,37 miliardi e perso 110 milioni. Il confronto racconta quanto capitale occorra per mettere a disposizione dei clienti la potenza di calcolo che acquistano.

Ogni 100 dollari di fatturato, la perdita sale da 8 a 19 dollari

Rapportando la perdita netta ai ricavi dei due trimestri, si passa da circa 8 a oltre 19 dollari persi per ogni 100 fatturati. La scala raggiunta consente di distribuire alcuni costi su più clienti. Il conto finale comprende però anche gli ammortamenti dell’infrastruttura e il costo del denaro preso a prestito. Per questo il miglioramento dei margini operativi rettificati può convivere con una perdita netta più ampia.

Gli interessi attesi nel quarto trimestre

Nei risultati trimestrali CoreWeave porta la previsione dei ricavi annui a 13–13,3 miliardi di dollari. Per il solo quarto trimestre stima interessi passivi per 1,05–1,15 miliardi. Il dato dà una misura del peso del finanziamento dei data center prima ancora di osservare la reazione del titolo in Borsa.

Per l’intero esercizio la società prevede investimenti per 37–39 miliardi. Server e impianti vengono pagati o finanziati prima che la capacità installata generi tutti i ricavi attesi. Il loro costo viene ripartito lungo la vita utile dei beni. Nei prossimi conti conteranno sia il ritmo con cui gli impianti iniziano a fatturare sia gli interessi maturati nel frattempo.