Le azioni A2A si confrontano con nove mesi in cui i ricavi rettificati crescono del 35%, ma l’utile netto rettificato scende del 14%. I risultati approvati il 10 novembre 2026 mostrano 13,72 miliardi di euro di ricavi, 1,673 miliardi di margine operativo lordo rettificato e 473 milioni di utile netto rettificato.

La crescita delle vendite si accompagna a investimenti per 1,131 miliardi di euro, in aumento del 9%. Per leggere i conti, quindi, occorre separare tre elementi: volumi di energia commercializzati, redditività delle attività e risorse assorbite dallo sviluppo degli impianti e delle reti.

Perché ricavi e margini prendono direzioni diverse

Nel comunicato ufficiale sui risultati al 30 settembre, A2A attribuisce l’aumento dei ricavi soprattutto alle maggiori quantità di elettricità vendute sul mercato retail e intermediate all’ingrosso. L’energia venduta ai clienti retail raggiunge 24,7 TWh, in crescita del 22%, con un contributo rilevante del segmento imprese.

Una maggiore attività commerciale aumenta il fatturato, ma il beneficio sul margine dipende anche dai costi e dalla composizione delle vendite. L’EBITDA rettificato passa infatti da 1,729 a 1,673 miliardi di euro, circa il 3% in meno.

Il gruppo segnala l’aumento dei canoni idroelettrici, la siccità estiva che ha pesato sulla produzione idroelettrica, la volatilità dei prezzi energetici e il minore contributo di alcuni impianti di trattamento. La crescita dei business regolati, la diversificazione delle fonti e le attività di gestione dell’energia hanno attenuato questi effetti.

Un’elaborazione dei dati pubblicati aiuta a misurare il divario: il rapporto tra EBITDA rettificato e ricavi rettificati scende dal 17,0% circa al 12,2%. La contrazione è di circa 4,8 punti percentuali. È un rapporto calcolato sul consolidato, influenzato anche dal mix delle attività; non misura il margine di ciascun impianto o contratto.

L’utile risente anche degli ammortamenti

L’utile netto rettificato cala da 550 a 473 milioni di euro, con una riduzione di 77 milioni. A2A collega il risultato alla flessione dell’EBITDA e ai maggiori ammortamenti derivanti dagli investimenti realizzati.

Gli ammortamenti distribuiscono nel conto economico il costo degli asset lungo la loro vita utile. Possono quindi aumentare anche in una fase di espansione industriale. Per gli azionisti, il punto è verificare se gli impianti e le reti entrati in funzione produrranno nel tempo ricavi e flussi di cassa adeguati al capitale impiegato.

Le cifre richiamate sono misure rettificate, definite Adjusted dal gruppo. Vanno confrontate con le corrispondenti grandezze rettificate del 2025, evitando di mescolarle con indicatori contabili costruiti su basi diverse.

Investimenti per 1,13 miliardi e debito in aumento

Circa il 70% degli investimenti dei nove mesi riguarda progetti di sviluppo: reti elettriche, fotovoltaico, flessibilità della generazione e attività di economia circolare. Il 67% risulta ammissibile alla Tassonomia europea e il 56% allineato, due classificazioni differenti che non devono essere confuse.

Il debito finanziario netto raggiunge 6,063 miliardi di euro, rispetto ai 5,474 miliardi di fine 2025. L’aumento è di 589 milioni, circa il 10,8%, calcolato sui valori comunicati. Il rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA rettificato degli ultimi dodici mesi sale da 2,4 a 2,8 volte.

A2A precisa che il flusso operativo, dopo gli investimenti di mantenimento e i dividendi, contribuisce a sostenere la crescita organica. Il costo del debito resta al 2,7%. L’incremento dell’indebitamento rende comunque importante seguire tempi di completamento dei progetti, generazione di cassa e rendimento dei nuovi asset.

Rinnovabili e cessione Retragas: cosa osservare

La capacità rinnovabile installata arriva a 2,7 GW, il 2% in più su base annua. Il gruppo ha inoltre sottoscritto un accordo con Dolomiti Energia per cedere la partecipazione complessiva del 91,6% in Retragas, attiva nel trasporto regionale del gas. L’operazione è coerente con la maggiore focalizzazione sulle reti elettriche.

La firma dell’accordo va distinta dal completamento della cessione. Senza un corrispettivo e un effetto finanziario verificati, non è possibile quantificare quanto l’operazione ridurrà il debito.

La lettura dei nove mesi resta quindi legata a margini e cassa: l’aumento dei ricavi segnala una maggiore attività, mentre il ritorno degli investimenti richiede tempo. Nei prossimi risultati conteranno il recupero della produzione idroelettrica, il contributo dei business regolati e la capacità di contenere la leva finanziaria mentre prosegue lo sviluppo.