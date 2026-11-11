Chi possiede azioni Apple ha visto l’utile diluito per titolo salire da 7,46 a 8,98 dollari nell’esercizio chiuso il 26 settembre 2026. Dei 1,52 dollari di aumento, circa 17 centesimi si spiegano con il minor numero medio di azioni su cui ripartire i profitti. La parte maggiore viene dalla crescita dell’utile dell’impresa. Il calcolo aiuta a leggere gli 85,8 miliardi di dollari che Apple ha destinato al riacquisto di azioni proprie nell’anno.

Da dove vengono i 17 centesimi per azione

Nel bilancio annuale depositato alla SEC, Apple riporta un utile netto di 132,175 miliardi di dollari, contro 112,010 miliardi nel 2025. L’aumento è del 18%. Nello stesso periodo il numero medio ponderato di azioni usato per calcolare l’utile diluito è sceso da 15,005 a 14,720 miliardi, circa l’1,9%. La misura diluita tiene conto anche dei titoli potenzialmente emettibili, per esempio nell’ambito dei piani di remunerazione.

Dividendo l’utile del 2026 per le azioni medie diluite del 2025 si ottengono circa 8,81 dollari per titolo. Questo confronto a numero di azioni costante attribuisce circa 1,35 dollari dell’incremento alla crescita dei profitti. Passare da 8,81 agli 8,98 dollari effettivi isola l’effetto aritmetico del denominatore più basso. È una stima a parità di utile: un uso diverso della liquidità avrebbe potuto modificare anche i proventi finanziari e quindi il risultato netto.

Quanto è costato riacquistare un’azione

Apple ha riacquistato 297 milioni di titoli nell’esercizio. Dividendo gli 85,8 miliardi spesi per quella quantità si ricava un costo medio indicativo di 289 dollari per azione. A parità di spesa, più sale il prezzo pagato, meno titoli la società può ritirare. Conta inoltre quando avvengono gli acquisti: un’azione ritirata a fine settembre incide poco sulla media dell’anno appena concluso. Anche le azioni emesse ai dipendenti possono compensare una parte della riduzione.

Dividendi e riacquisti visti da chi conserva le azioni

Apple ha pagato anche 15,7 miliardi di dollari tra dividendi e pagamenti equivalenti. Per ogni dollaro destinato a queste distribuzioni ne ha impiegati circa 5,5 nei riacquisti. Chi conserva il titolo riceve la cedola in denaro. Il beneficio del riacquisto passa invece attraverso la quota di impresa rappresentata da ogni azione rimasta. Il suo valore economico dipende dal prezzo che Apple paga e dagli utili che produrrà in futuro.

Per seguire il programma nei prossimi bilanci servono quindi tre dati insieme: spesa effettiva, numero medio diluito di titoli e utile netto. Nel 2026 la riduzione delle azioni ha amplificato una crescita dei profitti già a doppia cifra. Un identico importo speso l’anno prossimo potrebbe produrre un effetto diverso anche con utili invariati.