Stipendio da 1.500 euro per 13 mensilità o 1.600 per 12? Il totale annuo ribalta il confronto: come leggere gli importi prima di scegliere un lavoro

Uno stipendio di 1.500 euro per tredici mensilità totalizza 19.500 euro annui; 1.600 euro per dodici mensilità arriva a 19.200. Nell’esempio, l’importo apparentemente più basso produce 300 euro in più nell’anno, anche se negli ordinari accrediti mensili entrano 100 euro in meno.

È una simulazione aritmetica: si ipotizzano importi netti identici per ciascuna mensilità e un anno completo di lavoro. Non è una stima di busta paga. Nella realtà la mensilità aggiuntiva può avere un netto diverso, e gli importi vanno verificati nei documenti pertinenti.

Il confronto deve coprire lo stesso periodo

Per il primo caso il calcolo è 1.500 × 13 = 19.500 euro. Nel secondo è 1.600 × 12 = 19.200. La differenza annuale di 300 euro equivale a 25 euro al mese se distribuita su dodici mesi di calendario.

Dividendo i totali per dodici, si ottengono rispettivamente 1.625 e 1.600 euro. La prima cifra è una media: non significa che il conto riceva 1.625 euro a ogni accredito. Confondere la media con la disponibilità effettiva può creare difficoltà quando arrivano le spese ordinarie.

Il calendario conta quanto la somma

Nel primo caso si dispone normalmente di 1.500 euro per gli impegni mensili, mentre la somma aggiuntiva arriva secondo il calendario previsto. Se si desidera distribuire quella somma nel budget, occorre averla già incassata e conservarne una parte per i mesi successivi.

Un’entrata futura non copre automaticamente una bolletta di oggi. La Banca d’Italia, nella guida alla pianificazione, invita a prevedere entrate e uscite su un periodo significativo e a verificare regolarmente il bilancio. Il confronto numerico fra i due stipendi è un’elaborazione redazionale.

Lordo e netto vanno tenuti distinti

Per valutare due proposte reali servono grandezze omogenee: lordo annuo con lordo annuo, oppure netti stimati secondo ipotesi coerenti. Una cifra mensile netta confrontata con un importo lordo produce un risultato privo di significato.

Occorre inoltre capire se il totale indicato comprenda già le mensilità aggiuntive. Moltiplicarlo nuovamente per includerle significherebbe contarle due volte. Premi non garantiti, rimborsi e benefici accessori vanno esaminati separatamente dal compenso fisso.

Trecento euro non raccontano tutto il lavoro

Ore richieste, trasferimenti e costi necessari possono cambiare la valutazione. Nell’esempio, una maggiore spesa di trasporto di 40 euro per dodici mesi varrebbe 480 euro: più della differenza annuale di 300 euro fra i due totali.

Questo non indica quale proposta scegliere. Mostra che il confronto economico richiede totale, calendario e costi associati, oltre alle condizioni del lavoro. La sezione finanza personale raccoglie altri strumenti per organizzare queste voci nel bilancio domestico.