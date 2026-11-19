Sage chiude l’esercizio 2026 con ricavi in crescita dell’11%, a 2783 milioni di sterline, e propone un dividendo annuale più alto dell’8%. I risultati, diffusi il 19 novembre alle 8 italiane, riguardano l’anno terminato il 30 settembre. Il cloud cresce del 15% e il margine operativo rettificato raggiunge il 24,5%. La società collega una parte delle maggiori vendite ai clienti esistenti all’adozione di funzioni di intelligenza artificiale, senza però pubblicare un fatturato IA separato.

Per gli azionisti la notizia comprende due aspetti da valutare insieme: il software genera più ricavi e cassa, mentre aumenta anche l’indebitamento dopo riacquisti di azioni e acquisizioni. Le prospettive per il 2027 indicano una crescita organica intorno al 10% e margini rettificati ancora in miglioramento. È una previsione della direzione, distinta dai risultati appena conseguiti.

I numeri dell’anno e il peso del cloud

Il comunicato ufficiale di Sage sui risultati annuali distingue dati contabili, rettificati e organici. I ricavi contabili passano da 2513 a 2783 milioni di sterline; il confronto rettificato usa una base precedente di 2511 milioni, ricalcolata ai cambi correnti. La crescita organica, che corregge anche il contributo delle acquisizioni, è del 10%.

Indicatore Esercizio 2026 Confronto 2025 Ricavi Sage Business Cloud 2385 milioni GBP 2080 milioni GBP Ricavi cloud native 1088 milioni GBP 878 milioni GBP Utile operativo rettificato 681 milioni GBP 601 milioni GBP Utile operativo contabile 600 milioni GBP 530 milioni GBP Flusso di cassa libero 575 milioni GBP 517 milioni GBP

Sage Business Cloud rappresenta circa l’85,7% del fatturato complessivo, secondo il rapporto fra 2385 e 2783 milioni. Include sia soluzioni nate per funzionare nel cloud sia prodotti installati presso il cliente con servizi importanti forniti online. La componente cloud native cresce del 24% e pesa circa il 39,1% dei ricavi totali: le due categorie sono annidate e non vanno sommate.

Il 97% dei ricavi del gruppo è ricorrente e gli abbonamenti software rappresentano l’85% del totale. Per un produttore di applicazioni contabili e paghe, questa struttura offre continuità commerciale, ma richiede rinnovi e un valore percepito sufficiente a sostenere i prezzi.

Quanto pesa davvero l’intelligenza artificiale

La risposta più precisa è nei comportamenti dei clienti. La net revenue retention, che misura il valore ricorrente conservato e ampliato sulla base iniziale, sale dal 101% al 103%. Sage attribuisce il miglioramento alle vendite aggiuntive, comprese funzioni IA, agli aumenti mirati dei prezzi e alla buona tenuta dei rinnovi. Il 103% non indica la percentuale di clienti rimasti: include anche gli acquisti aggiuntivi di quelli già presenti.

L’ARR, cioè il valore annualizzato della base ricorrente alla fine del periodo, raggiunge 2884 milioni, in aumento del 12%. Si tratta di un indicatore prospettico costruito sui ricavi ricorrenti dell’ultimo mese, non di fatturato già incassato per il prossimo anno. I nuovi clienti apportano 205 milioni di ARR organico, rispetto a 200 milioni nell’esercizio precedente.

Questi dati documentano l’espansione commerciale, ma non consentono di attribuire un importo preciso all’IA. Sage Copilot e gli agenti specializzati entrano nelle attività di contabilità, analisi e gestione fiscale; il loro contributo si intreccia con prezzi, migrazioni al cloud e altri servizi. È la stessa distinzione fra utilizzo, ricavi e redditività affrontata nell’analisi del modello di ricavi di Microsoft fra Copilot e consumi IA.

Margini più alti, con 100 milioni di costi attesi nel 2027

L’utile operativo rettificato cresce del 13% a 681 milioni e il margine passa dal 23,9% al 24,5%, un incremento di 60 punti base. Il risultato contabile è di 600 milioni: gli 81 milioni di differenza comprendono 45 milioni di ammortamenti di attività immateriali acquisite e 36 milioni di oneri legati alle operazioni societarie. Confrontare le due misure permette di valutare sia l’attività corrente sia il costo delle acquisizioni.

Nel 2027 il gruppo prevede circa 100 milioni di sterline di costi di ristrutturazione esclusi dal risultato rettificato. Il piano comprende meno livelli manageriali e la concentrazione delle competenze tecnologiche in poli principali; i risparmi saranno reinvestiti negli obiettivi strategici. Il miglioramento atteso del margine rettificato deve quindi essere letto insieme al futuro impatto contabile e finanziario di questo programma.

La cassa cresce, ma i riacquisti assorbono risorse

Il flusso libero aumenta di 58 milioni, circa l’11,2%, a 575 milioni di sterline. La conversione del risultato operativo rettificato in cassa operativa rettificata raggiunge il 112%, contro il 110%. Sono grandezze diverse: la cassa libera incorpora anche interessi e imposte, e non coincide con la conversione indicata in percentuale.

Nell’anno Sage ha versato 209 milioni di dividendi e impiegato 604 milioni in riacquisti, per un totale di 813 milioni: 238 milioni in più del flusso libero. Il confronto redazionale aiuta a spiegare perché una buona generazione di cassa possa convivere con un aumento del debito, al quale contribuiscono anche acquisizioni e altre uscite. Il debito netto sale da 1189 a 1582 milioni; il rapporto con l’EBITDA rettificato passa da 1,7 a 2 volte.

Dividendo e prossime verifiche

Il dividendo annuale proposto è di 23,60 pence per azione, contro 21,85, comprendendo il saldo di 15,55 pence. Il saldo richiede l’approvazione dell’assemblea del 4 febbraio 2027: il pagamento è previsto il 9 febbraio per gli aventi diritto registrati l’8 gennaio. Mille azioni corrispondono a 236 sterline lorde di dividendo annuale complessivo; l’8% misura la crescita della cedola, non il rendimento sul prezzo di Borsa.

Nei prossimi aggiornamenti conteranno soprattutto la tenuta della crescita organica, l’adozione delle funzioni aggiuntive e l’effetto della ristrutturazione sulla cassa. Il dato da cercare per valutare l’IA sarà una maggiore separazione dei ricavi o dei ritorni economici specifici: finché manca, il contributo va descritto attraverso gli indicatori dichiarati, senza trasformarlo in una cifra autonoma.