Alibaba ha pubblicato il 19 novembre i risultati del trimestre chiuso a settembre: ricavi per 271,52 miliardi di yuan, in crescita del 10% annuo. Il segmento AI Cloud and Compute Services sale del 53%, mentre il flusso di cassa libero del gruppo registra un’uscita di 34,47 miliardi di yuan, pari a 5,14 miliardi di dollari.

Per chi segue le azioni Alibaba, la domanda riguarda quindi la capacità di finanziare l’espansione. Un servizio può vendere di più e migliorare i margini mentre l’acquisto dell’infrastruttura necessaria assorbe liquidità. La lettura dei conti richiede di tenere insieme domanda, redditività e pagamenti, senza usare uno di questi indicatori come sostituto degli altri.

I numeri da mettere a confronto

Il comunicato ufficiale Alibaba riporta, per luglio-settembre 2026:

Ricavi cloud e calcolo: 60,97 miliardi di yuan, contro 39,91 miliardi un anno prima; EBITA rettificato di 8,84 miliardi.

60,97 miliardi di yuan, contro 39,91 miliardi un anno prima; EBITA rettificato di 8,84 miliardi. Cassa operativa: 15,69 miliardi di yuan, +55% annuo; investimenti in capitale fisso per 50,48 miliardi, +60%.

15,69 miliardi di yuan, +55% annuo; investimenti in capitale fisso per 50,48 miliardi, +60%. Flusso di cassa libero: −34,47 miliardi di yuan, contro −21,84 miliardi nello stesso trimestre del 2025.

Le conversioni in dollari del documento usano il cambio del 30 settembre. Per confrontare i trimestri, i calcoli di questo articolo mantengono gli importi in yuan, evitando di sovrapporre andamento operativo ed effetto valutario.

Ogni 100 yuan investiti, circa 31 arrivano dalla gestione operativa

Dividendo la cassa operativa per gli investimenti complessivi, la copertura risulta del 31,1%. In altri termini, ogni 100 yuan di esborsi per capitale fisso trovano circa 31 yuan nel flusso generato dalla gestione corrente. È un’elaborazione redazionale sui dati consolidati, non una misura del rendimento degli investimenti né un rapporto riferito soltanto al cloud.

Il fabbisogno residuo può essere finanziato con risorse disponibili o altre operazioni finanziarie. Questo rapporto, preso da solo, non dimostra una difficoltà nel pagare i debiti: segnala quanto il programma di investimenti ecceda l’autofinanziamento operativo del periodo. Per valutare la sostenibilità occorrono anche scadenze delle passività, disponibilità liquide e durata del ciclo di spesa.

Il free cash flow societario è una misura non-GAAP con esclusioni specifiche. La riconciliazione usa 50,463 miliardi di acquisti di immobili e attrezzature e una rettifica positiva di 0,301 miliardi sui depositi di tutela degli acquirenti. Il risultato torna: 15,690 − 50,463 + 0,301 = −34,472 miliardi di yuan.

Il confronto con giugno cambia la lettura del disavanzo

Nel precedente comunicato del 20 agosto, relativo ad aprile-giugno, Alibaba aveva indicato 22,945 miliardi di yuan di cassa operativa, 67,678 miliardi di investimenti e un flusso libero negativo per 44,670 miliardi. Il cloud cresceva allora del 45% annuo, con ricavi di 48,437 miliardi di yuan. Da giugno il gruppo presenta una struttura che riunisce Cloud Intelligence e T-Head nel segmento AI Cloud and Compute Services.

Confrontando i due trimestri consecutivi, il disavanzo di cassa libera si riduce del 22,8%. Gli investimenti scendono del 25,4%, ma anche la cassa operativa diminuisce, del 31,6%. La copertura degli investimenti passa così dal 33,9% al 31,1%.

Il miglioramento del saldo deriva dunque soprattutto dalla minore spesa rispetto a giugno, non da un aumento sequenziale della cassa operativa. Su base annua il disavanzo si amplia invece del 57,8%. Le due conclusioni convivono perché cambia il termine di confronto; un trimestre, inoltre, può risentire della stagionalità e dei tempi di pagamento.

Il margine cloud risponde a una domanda diversa

Rapportando EBITA rettificato e fatturato del segmento si ottiene un margine di circa 14,5%. Questo calcolo descrive la redditività secondo la metrica societaria; non indica quanta liquidità rimanga dopo aver acquistato nuovi impianti. Il costo di un bene pluriennale e il momento del suo pagamento seguono logiche contabili differenti.

Per giudicare l’espansione servirà osservare se la capacità aggiunta viene utilizzata a condizioni remunerative. Una maggiore occupazione dei server può distribuire i costi su più servizi venduti; prezzi inferiori o rapida obsolescenza possono invece ridurre il ritorno atteso. Sono scenari di analisi, non esiti già dimostrati dal trimestre.

Che cosa chiedere alla conference call

La call sui risultati è prevista oggi alle 13:00 italiane. Le questioni decisive saranno il calendario degli investimenti, i tempi di incasso dai clienti e le condizioni necessarie per avvicinare la generazione operativa agli esborsi. Nei prossimi conti andrà verificato se il recupero del flusso libero continua insieme alla crescita commerciale, oppure dipende soprattutto da una diversa distribuzione temporale degli acquisti.