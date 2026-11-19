Palo Alto Networks affronta il premercato del 19 novembre con un rialzo superiore al 9%, dopo i risultati trimestrali e l’accordo per acquistare Applied Compute annunciati il 18 novembre. Le azioni Palo Alto Networks sono indicate da Yahoo Finance a 371,22 dollari alle 14:30:54 italiane, +9,21% rispetto alla chiusura ordinaria di 339,92 dollari del giorno precedente. È una quotazione fuori orario: l’apertura di Wall Street delle 15:30 potrà confermare o modificare il movimento.

Il gruppo alza le previsioni annuali e punta a estendere la propria offerta alla gestione sicura dei modelli di intelligenza artificiale. L’operazione da 4,5 miliardi di dollari sarà però interamente in azioni. Per gli investitori il punto è capire se le nuove attività potranno produrre abbastanza crescita e redditività da compensare l’integrazione e l’aumento del numero di titoli.

Perché Applied Compute cambia la scommessa sull’IA

Applied Compute sviluppa una piattaforma per adattare modelli di IA e utilizzarli per generare risposte, due attività indicate nel settore come post-training e inferenza. Palo Alto vuole integrare queste capacità con la sicurezza, consentendo alle imprese di impiegare modelli con pesi accessibili sia nel cloud pubblico sia in ambienti soggetti a specifici requisiti di controllo dei dati.

La tesi del management è che le aziende useranno una combinazione di modelli aperti e proprietari. La società cerca quindi di ampliare il rapporto con il cliente: dalla protezione delle infrastrutture all’impiego dei modelli stessi. È una strategia dichiarata, il cui successo dipenderà dall’adozione commerciale e dalla capacità di integrare prodotti e ricerca.

Il comunicato sull’acquisizione precisa che il valore di 4,5 miliardi è soggetto ad aggiustamenti e che il perfezionamento è atteso nel terzo trimestre fiscale 2027, subordinatamente alle condizioni previste e alle autorizzazioni. L’acquisto non è ancora concluso. Il pagamento in azioni evita un esborso equivalente per il corrispettivo, ma distribuisce il capitale dell’acquirente su più titoli: il vantaggio economico per ciascun azionista dipenderà dai risultati futuri, non dal solo aumento delle dimensioni del gruppo.

I numeri del trimestre: ricavi, contratti e previsioni

Le tabelle del comunicato ufficiale dei risultati riportano ricavi per 3,445 miliardi di dollari nel trimestre chiuso il 31 ottobre 2026, contro 2,474 miliardi un anno prima. L’aumento calcolato sui valori tabellari è del 39,25%. Si tratta della crescita consolidata, che non va presentata automaticamente come crescita organica a perimetro costante.

Gli abbonamenti e l’assistenza generano 2,850 miliardi, circa l’82,7% del fatturato. I ricavi annualizzati dei contratti attivi della sicurezza di nuova generazione, indicati come NGS ARR, raggiungono 9,73 miliardi, +66%. Le obbligazioni contrattuali ancora da soddisfare, o RPO, sono pari a 21 miliardi, +35%. ARR, RPO e fatturato descrivono aspetti diversi: i primi due non sono ricavi già incassati o contabilizzati nel trimestre e non vanno sommati alle vendite.

Per l’intero esercizio fiscale 2027 Palo Alto prevede ricavi fra 14,52 e 14,57 miliardi, una crescita del 26–27%, e utile per azione rettificato di 4,26–4,30 dollari. Il margine operativo rettificato atteso è del 29,5%. Per il trimestre successivo il fatturato previsto è compreso fra 3,530 e 3,550 miliardi. Sono obiettivi societari, non risultati acquisiti.

Perché l’utile operativo contabile scende mentre quello rettificato sale

L’utile operativo secondo i principi contabili statunitensi scende da 309 a 96 milioni di dollari, il 68,9% in meno. Rapportato ai ricavi, il margine passa dal 12,49% al 2,79%. Dopo le rettifiche adottate dalla società, invece, l’utile operativo aumenta da 746 a 1.059 milioni, +42%, e il margine raggiunge circa il 30,74%.

La riconciliazione spiega la distanza: nel trimestre vengono esclusi 622 milioni di oneri collegati alle remunerazioni azionarie, 282 milioni di ammortamenti delle attività immateriali acquisite, 55 milioni di costi relativi alle acquisizioni e 4 milioni di oneri legali. Nel periodo comparabile le prime due voci erano rispettivamente 387 e 39 milioni. La crescita dei costi esclusi rende particolarmente importante leggere entrambe le misure di redditività.

Anche l’utile netto richiede attenzione. Sale da 334 a 482 milioni, ma il risultato prima delle imposte è di appena 25 milioni e il conto economico registra un beneficio fiscale di 457 milioni. La nota societaria segnala un aggiustamento fiscale una tantum su una transazione storica. Il miglioramento dell’utile netto non dimostra quindi, da solo, un’analoga accelerazione della gestione operativa.

La cassa cresce, ma il margine rettificato diminuisce

La cassa operativa aumenta da 1,771 a 1,929 miliardi. Sottraendo 87 milioni di investimenti, il flusso libero è pari a 1,842 miliardi, contro 1,687 miliardi: circa il 9,2% in più. La misura rettificata raggiunge invece 1,937 miliardi, perché riaggiunge 95 milioni di pagamenti collegati all’acquisizione di CyberArk.

Il margine del flusso libero rettificato scende dal 69,2% al 56,2%, una differenza di 13 punti percentuali. Gli importi crescono, ma meno del fatturato. Inoltre, il trimestre non va moltiplicato automaticamente per quattro: la società indica per l’intero anno un margine rettificato del flusso libero del 38%, coerentemente con una diversa distribuzione degli incassi e dei pagamenti durante l’esercizio.

Cosa monitorare all’apertura e nei prossimi trimestri

Alle 15:30 italiane il primo controllo sarà la tenuta del rialzo negli scambi ordinari. Sul piano industriale conteranno le condizioni definitive dell’acquisizione, il numero di azioni impiegate e i tempi con cui i prodotti di Applied Compute raggiungeranno i clienti. I comunicati non permettono ancora di quantificare un contributo autonomo ai ricavi o agli utili della nuova attività.

Il confronto decisivo resterà fra crescita commerciale, costi di integrazione e risultati per azione. I dati attuali mostrano una domanda robusta e una generazione di cassa positiva, insieme a una distanza ampia fra profitti contabili e rettificati. È su questa distanza, oltre che sull’entusiasmo per l’IA, che andrà misurato il rendimento economico della nuova acquisizione.