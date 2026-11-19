NANO Nuclear ha annunciato il 19 novembre 2026 un memorandum d’intesa con Surbana Jurong Infrastructure, società del gruppo SJ, per studiare le applicazioni del nucleare avanzato nel Sud-est asiatico. Al centro c’è KRONOS MMR, un sistema progettato per produrre fino a 15 megawatt elettrici per unità. L’intesa avvia scambi tecnici e sviluppo di competenze, ma è non vincolante e non impegna le parti a realizzare uno specifico impianto, finanziare un investimento o acquistare reattori.

Per gli azionisti della società quotata al Nasdaq con il simbolo NNE, la novità riguarda l’accesso a competenze e relazioni industriali in una possibile area di espansione. Il passaggio economico decisivo verrà quando saranno identificati progetti, clienti, condizioni di finanziamento e contratti definitivi. Il comunicato non quantifica il valore di eventuali commesse né i ricavi attesi dalla collaborazione.

Perché il partner locale può contare prima delle vendite

Il comunicato ufficiale di NANO Nuclear descrive una collaborazione graduale. SJ dovrebbe contribuire con competenze di pianificazione, ingegneria e realizzazione delle infrastrutture; NANO mette a disposizione le conoscenze sui reattori, sul combustibile e sui trasporti specializzati. Le applicazioni da valutare includono data center e impianti industriali ad alta intensità energetica.

Il valore potenziale del rapporto sta nel collegare la tecnologia alle condizioni concrete del territorio. Un reattore deve inserirsi in un sistema di autorizzazioni, reti, fornitori e competenze professionali. La presenza di un interlocutore infrastrutturale può aiutare a individuare questi requisiti, senza sostituire la valutazione di fattibilità o la decisione finale del cliente.

È il contesto più ampio della domanda di energia nucleare delle grandi aziende tecnologiche. Per valutare un singolo titolo, però, occorre leggere lo strumento firmato: un memorandum per condividere conoscenze ha effetti economici diversi da un ordine di costruzione o da un contratto per comprare elettricità.

I numeri da distinguere: 15 MW elettrici e 45 MW termici

NANO indica una potenza progettuale fino a 15 MW elettrici per unità del sistema KRONOS. La scheda della Nuclear Regulatory Commission statunitense relativa al progetto di ricerca dell’Università dell’Illinois riporta invece 45 MW termici. Sono grandezze diverse: la prima riguarda l’elettricità producibile, la seconda il calore generato dal reattore. Non si possono sommare e non descrivono un impianto già operativo nel Sud-est asiatico.

Il dato di potenza, da solo, non permette di stimare il fatturato. Per passare dai megawatt ai ricavi servono almeno il ruolo economico della società nel progetto, il numero di unità, il prezzo contrattuale e i tempi delle consegne o dei servizi. Se si considera la vendita di energia, entrano inoltre in gioco ore di funzionamento e tariffe. Il memorandum non fornisce questi elementi.

Anche i numeri relativi al partner vanno letti nel loro perimetro. Il comunicato richiama oltre 60 anni di esperienza di SJ nelle infrastrutture: è una credenziale industriale dichiarata, non una garanzia di domanda per KRONOS e neppure una misura delle risorse finanziarie destinate all’accordo.

Il progetto americano è ancora nel percorso autorizzativo

Il regolatore NRC descrive il progetto dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign come un reattore di ricerca per il quale è in esame la domanda di autorizzazione alla costruzione. La domanda è stata presentata il 31 marzo 2026 e ammessa all’esame formale il 18 maggio. L’accettazione apre la valutazione tecnica: non equivale al rilascio del permesso.

Nella tabella ufficiale del progetto, aggiornata il 14 settembre, la valutazione finale di sicurezza ha come obiettivo settembre 2027. È una scadenza di lavoro indicata dal regolatore, non la data garantita di avvio commerciale. La NRC chiarisce inoltre che, anche ottenendo il permesso di costruzione, l’università dovrà richiedere e ricevere una distinta licenza di esercizio prima di avviare il reattore.

Questo controllo aggiunge un elemento importante alla lettura dell’annuncio asiatico: la dimostrazione tecnologica e l’espansione geografica procedono su percorsi differenti. I progressi negli Stati Uniti non autorizzano automaticamente l’installazione in un altro Paese.

Singapore studia il nucleare, ma non ha deciso di adottarlo

Un secondo riscontro arriva dalla National Environment Agency di Singapore. Nel comunicato del 27 ottobre 2026, l’agenzia annuncia tre studi su regole ambientali, sicurezza nucleare e possibili impatti di una centrale. Precisa esplicitamente che il governo non ha ancora deciso di utilizzare l’energia nucleare nel Paese.

Gli studi si inseriscono nella preparazione alla missione internazionale INIR di fase 1 prevista nel 2027 e nello sviluppo delle competenze sulle 19 aree infrastrutturali individuate dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Questo quadro aiuta a comprendere perché l’intesa privilegi oggi formazione e valutazioni. Non autorizza a presentare Singapore come un cliente acquisito di NANO, né a estendere una singola decisione nazionale all’intero Sud-est asiatico.

Cosa deve succedere perché l’intesa produca valore economico

I prossimi segnali utili saranno l’individuazione di applicazioni e siti, la definizione dei soggetti finanziatori e la stipula di accordi definitivi con un perimetro economico misurabile. Conteranno anche gli obblighi relativi al combustibile, alla manutenzione, ai trasporti e alla gestione dei rischi. Prima di attribuire ricavi al progetto, servirà capire quali attività NANO svolgerà e a quali condizioni sarà remunerata.

Restano determinanti le autorizzazioni nazionali e le regole sulle esportazioni, espressamente richiamate dalla società. Il memorandum amplia le possibilità di sviluppo industriale; la sua trasformazione in valore per l’azionista dipenderà da tecnologia, capitale e contratti. È su questi avanzamenti verificabili, anziché sul solo numero di collaborazioni annunciate, che potrà essere misurato il progresso commerciale.