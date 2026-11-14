Russell 3000, le prime 10 società valgono il 34% della capitalizzazione: perché un indice con migliaia di titoli resta così esposto ai giganti americani?

Nel Russell 3000 bastano dieci società per arrivare a circa un terzo del valore di mercato complessivo. È il dato che emerge dal rapporto preliminare pubblicato da FTSE Russell venerdì 13 novembre, dopo la chiusura americana. La fotografia è quella del 30 ottobre: le prime dieci aziende valevano insieme 27.749 miliardi di dollari, su un totale di circa 81 mila miliardi. Per chi sceglie un fondo sul mercato azionario americano l’aspetto decisivo è la distanza tra due misure di diversificazione: quante società si possiedono e quanto ciascuna contribuisce al risultato.

Apple supera Nvidia, SpaceX ed Eli Lilly cambiano la prima fila

La tabella del rapporto preliminare di FTSE Russell attribuisce ad Apple una capitalizzazione di 5.029,6 miliardi di dollari e a Nvidia 4.931,8 miliardi. Il distacco fra le prime due è di 97,8 miliardi. Alla precedente data di rilevazione, il 30 aprile, Apple era terza e Nvidia prima. Nvidia nel frattempo ha aumentato la sua capitalizzazione dell’1,7%, mentre Apple è salita del 26,3%. Si può quindi perdere una posizione in classifica anche mentre cresce il valore della società.

Otto delle dieci aziende ai vertici nella revisione di giugno restano nel gruppo. SpaceX si colloca sesta con 1.829,6 miliardi di dollari ed Eli Lilly sale dall’undicesima alla decima posizione con 1.333,5 miliardi. Il valore di mercato di Lilly aumenta del 51,5% tra le due rilevazioni. Walmart e Berkshire Hathaway escono dalle prime dieci: questo passaggio riguarda la classifica per dimensione e non implica la cancellazione dei due titoli dall’indice generale. La graduatoria preliminare permette quindi di vedere sia il peso dei giganti tecnologici sia lo spazio conquistato da un gruppo farmaceutico.

Perché il 34% non si trasferisce automaticamente nel proprio ETF

Dividere la capitalizzazione delle dieci maggiori società per quella complessiva dà circa il 34,3%. Il calcolo usa il valore totale delle società. Per costruire i pesi di un indice investibile entra invece in gioco il flottante, cioè la parte delle azioni considerata effettivamente disponibile agli investitori. Una quota rilevante in mano a un azionista stabile può ridurre la capitalizzazione utilizzata per assegnare il peso. Per conoscere l’esposizione di un ETF alle prime dieci aziende occorrono quindi il nome preciso del benchmark e le percentuali di portafoglio riferite alla stessa data.

Un esempio aiuta a leggere quei pesi. Se dieci titoli rappresentassero esattamente il 30% di un portafoglio e perdessero tutti il 5% mentre il resto restasse fermo, il portafoglio scenderebbe di circa l’1,5%. L’esempio lascia invariati cambio e costi. Spiega perché il numero delle partecipazioni, preso da solo, dica poco sul risultato di una seduta. Per valutare come si muovono le società più piccole serve anche una lettura separata del loro segmento, come mostra il nostro confronto sulle oscillazioni del Russell 2000.

Il 30 ottobre è il giorno in cui FTSE Russell ha misurato le dimensioni delle società per la revisione. Il 13 novembre sono uscite le prime liste, con aggiornamenti previsti il 20 e il 27 novembre e il 4 dicembre. La nuova composizione avrà efficacia dopo la chiusura americana di venerdì 11 dicembre e sarà rispecchiata negli indici all’apertura di lunedì 14. Nell’intervallo, prezzi e capitalizzazioni possono muoversi: la graduatoria pubblicata venerdì descrive la rilevazione di ottobre.

Il confronto utile per un investitore che possiede già più fondi consiste nel guardare le prime partecipazioni di ciascuno. Affiancare un ETF sull’intero mercato USA a uno sulle grandi aziende può aumentare l’esposizione proprio ai nomi già dominanti. Le due schede di portafoglio, lette alla stessa data e tenendo conto di quanto capitale si è destinato a ogni fondo, consentono di misurare quella sovrapposizione in euro.