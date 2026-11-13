Il Nikkei 225 ha chiuso venerdì 13 novembre a 61.142,35 punti, in rialzo dello 0,53% sulla seduta precedente e del 6,46% rispetto a venerdì 6. Dei 3.707,58 punti guadagnati in una settimana, 3.384,59 erano già maturati alla chiusura di giovedì. Venerdì ha quindi aggiunto l’8,71% del saldo finale. C’è un secondo elemento che il bilancio settimanale nasconde. Pur terminando in positivo, Tokyo ha lasciato 760,15 punti rispetto al massimo toccato in mattinata e ha chiuso sotto il livello a cui aveva aperto gli scambi.

Quattro quinti del rialzo nelle prime due giornate

Le chiusure ufficiali pubblicate da Nikkei Indexes mostrano dove si è concentrato il movimento. La base del confronto è 57.434,77 punti, il valore di venerdì 6 novembre. Lunedì 9 il listino è salito a 58.775,50 e martedì ha raggiunto 60.459,58. In due sedute il guadagno cumulato era già di 3.024,81 punti, pari all’81,58% dell’incremento che sarebbe rimasto a fine settimana. Il contributo più ampio fra le cinque giornate è arrivato martedì, con 1.684,08 punti aggiunti alla chiusura del lunedì.

Mercoledì il rialzo è proseguito fino a 61.248,59 punti, come documentato nel precedente approfondimento sulla chiusura di Tokyo. Giovedì l’indice ha restituito 429,23 punti. Il guadagno di 322,99 punti di venerdì ha recuperato buona parte di quell’arretramento, lasciando la chiusura settimanale ancora 106,24 punti sotto il valore di mercoledì. Per chi fosse entrato mercoledì sera, dunque, le due sedute successive avrebbero prodotto un piccolo saldo negativo anche in una settimana da oltre sei punti percentuali di rialzo.

Perché si può chiudere in verde vicino al minimo di giornata

Venerdì l’indice ha aperto a 61.223,41 punti, già 404,05 sopra la chiusura precedente. Alle 10:53 di Tokyo ha raggiunto 61.902,50, prima di scendere a un minimo di 61.082,23 alle 15:02 locali. Alla chiusura delle 15:30, le 07:30 in Italia, distava soltanto 60,12 punti dal minimo. Gli scambi successivi all’apertura hanno quindi ridotto di 81,06 punti il vantaggio con cui l’indice aveva iniziato la seduta.

Quella sequenza distingue due esperienze concrete. Il confronto quotidiano fra chiusure include il salto tra la fine di giovedì e l’apertura di venerdì. Chi ha iniziato a seguire il mercato alla prima quotazione del venerdì ha invece osservato un calo tra quel momento e la campanella finale. La distanza di 760 punti dal massimo descrive una terza misura ancora, cioè la parte di rialzo infragiornaliero che gli scambi del pomeriggio hanno cancellato.

I beni di consumo hanno dato più punti del rialzo finale

Il riepilogo ufficiale conta 132 componenti in progresso, 91 in calo e due invariati. La maggioranza dei titoli ha dunque partecipato alla seduta positiva. Ma il contributo in punti si è concentrato nei beni di consumo, che da soli hanno aggiunto 325,03 punti, poco più del progresso netto dell’intero indice. La tecnologia ne ha aggiunti altri 99,97, mentre informazione e comunicazioni ne hanno sottratti 107,03 e i materiali 39,42. L’effetto dei settori che si sono mossi in direzioni opposte spiega perché il contributo di uno solo possa superare il totale.

Per chi misura in euro il risultato di un investimento sul Giappone, il 6,46% resta la variazione dell’indice azionario in valuta locale. Il rendimento di uno strumento che lo replica dipende anche dalle date effettive di ingresso e uscita e, in assenza di copertura valutaria, dal cambio dello yen. Prima ancora di considerare il cambio, le sole chiusure mostrano quanto sia diversa la settimana di chi era già investito il venerdì precedente da quella di chi è entrato dopo il rimbalzo di martedì.