In Borsa nove titoli che salgono dell’1% possono lasciare in perdita un ETF che replica fedelmente il loro indice. Immaginiamo un paniere di dieci azioni: una sola vale il 30% all’inizio della seduta, tutte le altre insieme pesano il 70%. Per cancellare il rialzo delle nove basta che la prima perda due punti percentuali e un terzo. Se scende oltre quella soglia, il saldo diventa negativo. È un portafoglio illustrativo, senza dividendi, commissioni, effetti valutari o variazioni della composizione durante la seduta.

Seguire cento euro rende visibile il punto di pareggio

Investiamo idealmente 100 euro. Di questi, 30 seguono il titolo più grande e 70 tutti gli altri. I nove titoli guadagnano un centesimo per ogni euro investito in loro: insieme producono 70 centesimi. Il grande titolo deve quindi perdere altrettanto per portare il saldo a zero. Dividere 70 centesimi per i 30 euro investiti lì dà il 2,333…%. Per distinguere i due lati del pareggio serve un decimale in più di quanto di solito mostri una schermata di mercato.

Con un ribasso del 2% la posizione da 30 euro perde 60 centesimi: il paniere chiude a 100,10 euro. Con un ribasso del 3% la perdita della posizione sale a 90 centesimi: il paniere chiude a 99,80. Con un ribasso del 5% il titolo toglie un euro e mezzo, e il valore complessivo si ferma a 99,20. In tutti e tre i casi il tabellone mostra nove frecce verdi e una rossa. Cambia l’intensità della variazione sul capitale effettivamente esposto.

Perché contano i pesi all’apertura

La guida di S&P Dow Jones Indices alla metodologia degli indici spiega come la ponderazione assegni alle società un’influenza diversa. Negli indici basati sulla capitalizzazione il peso dipende dalle dimensioni di mercato. Spesso si considera soltanto la quota liberamente negoziabile. Il 30% usato nell’esempio è un’ipotesi didattica e non la quota attribuita a una specifica società in un indice reale.

Usare i pesi di chiusura per cercare di ricostruire questa stessa seduta introduce un errore. Dopo un ribasso del 3%, la prima posizione vale 29,10 euro su 99,80: la sua quota è già scesa a circa il 29,16%. Applicare quel nuovo peso al ribasso appena avvenuto ne sottovaluta il contributo negativo. Per confrontare il tuo calcolo con il rendiconto del fondo, controlla quindi anche la data cui si riferisce l’elenco delle posizioni.

Cosa succede dando dieci euro a ogni titolo

Ripetiamo la giornata in cui il titolo principale perde il 3%, ma questa volta partiamo con dieci euro su ciascuna delle dieci azioni. Le nove vincenti generano complessivamente 90 centesimi, la perdente ne sottrae 30. Il totale finale è 100,60 euro. Fra i due portafogli c’è una distanza di 80 centesimi per ogni cento iniziali, senza cambiare nemmeno una società. TradingCenter ha analizzato un divario effettivo tra S&P 500 e versione a pesi uguali. Il calcolo di oggi permette di isolare il contributo necessario a produrre quel tipo di divergenza.

Davanti alla scheda di un ETF, cerca la metodologia del benchmark e il peso delle prime posizioni alla data disponibile. Se il titolo maggiore contasse solo il 10% e il restante 90% salisse dell’1%, servirebbe una discesa del 9% di quel titolo per pareggiare. È così che una percentuale spesso letta distrattamente nella scheda del prodotto si traduce in una misura concreta della sensibilità del proprio investimento.