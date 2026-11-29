I risparmi necessari per una spesa che oggi vale 12.000 euro salirebbero a 13.112,72 euro fra tre anni, se il prezzo aumentasse del 3% ogni anno. Partendo da zero e senza rendimento, servirebbero circa 364,25 euro al mese per 36 mesi, invece di circa 333,34 euro. Il divario è di quasi 31 euro mensili: l’obiettivo da aggiornare è il costo futuro dell’acquisto.

Il 3% è un’ipotesi, non una previsione dell’inflazione né un rincaro certo. Un’automobile, un corso o un intervento in casa possono cambiare prezzo in modo diverso dalla media dei consumi. Il piano va quindi costruito su preventivi confrontabili e aggiornato nel tempo, senza affidare a un rendimento incerto la copertura automatica della differenza.

Tre aumenti del 3% non fanno esattamente il 9%

Il calcolo ipotetico parte da 12.000 euro, arriva a 12.360 dopo il primo anno, a 12.730,80 dopo il secondo e a 13.112,724 dopo il terzo. La formula è 12.000 × 1,03 × 1,03 × 1,03. L’aumento cumulato è il 9,2727%, perché ogni rincaro si applica anche agli aumenti precedenti.

Dividendo il risultato non arrotondato per 36 si ottengono 364,2423 euro mensili. Arrotondare l’accantonamento a 364,25 euro porterebbe a 13.113 euro: pochi centesimi sopra il fabbisogno teorico. Senza rincari, 333,34 euro mensili produrrebbero invece 12.000,24 euro. Entrambi i conti assumono versamenti regolari, nessuna somma iniziale e assenza di rendimenti, costi e imposte sul denaro accantonato.

Tre scenari, invece di una cifra presa per certa

Con un prezzo immutato, il fabbisogno resta 12.000 euro. Con aumenti annui del 3% diventa 13.112,72 euro. Se gli aumenti fossero del 5% ogni anno, diventerebbe 13.891,50 euro e richiederebbe circa 385,88 euro mensili. Questi scenari misurano la sensibilità del budget; non assegnano probabilità ai diversi risultati.

Una famiglia che può accantonare al massimo 350 euro al mese raccoglierebbe 12.600 euro in tre anni. Coprirebbe lo scenario senza rincari, ma nello scenario del 3% mancherebbero circa 512,72 euro. Conoscere subito questo scarto permette di valutare una spesa diversa o ulteriori risorse realistiche, prima che il preventivo diventi una scadenza.

Il preventivo conta più del numero medio

La BCE spiega come l’inflazione misuri un paniere di consumi, composto da beni e servizi con pesi differenti. Un singolo acquisto non segue necessariamente quel paniere. Inoltre un prezzo più alto può accompagnare caratteristiche diverse: confrontare modelli, quantità o prestazioni non equivalenti può far sembrare un cambio di prodotto un semplice rincaro.

Per questo conviene conservare un preventivo dettagliato e la sua data: bene o servizio incluso, imposte, consegna e voci accessorie. Se il progetto cambia, va aggiornato anche l’importo obiettivo. Non occorre attribuire all’inflazione generale una spesa aggiuntiva dovuta, per esempio, a una dotazione più ricca scelta successivamente.

Rivedere il piano dopo il primo anno

Supponiamo di avere già risparmiato 4.000 euro e di ricevere, dopo dodici mesi, un nuovo preventivo da 12.500 euro. Se per i due anni successivi si mantiene lo scenario ipotetico del 3%, l’obiettivo aggiornato diventa 12.500 × 1,03² = 13.261,25 euro. Restano da accantonare 9.261,25 euro in 24 mesi, circa 385,89 euro mensili.

È un aggiornamento del costo dell’obiettivo, non il recupero di versamenti saltati. La guida della Banca d’Italia alla pianificazione invita a definire obiettivi raggiungibili e rivedere regolarmente il budget, mantenendo spazio per gli imprevisti. Il nuovo importo va confrontato con entrate e spese effettive, non soltanto con il desiderio di rispettare la data iniziale.

Rinviare l’acquisto aumenta i mesi disponibili, ma può cambiare ancora il prezzo: occorre rifare entrambi i conti. Se invece il denaro viene investito, il valore disponibile alla scadenza dipenderà anche dallo strumento e dai suoi rischi. Questa simulazione organizza un obiettivo di spesa e non seleziona prodotti finanziari: il punto è verificare quanto occorre raccogliere e se il bilancio può sostenerlo.