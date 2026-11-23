La pensione di reversibilità non può subire, per il cumulo con altri redditi, una riduzione superiore all’ammontare dei redditi aggiuntivi di riferimento. Questo tetto non elimina tutte le decurtazioni e non significa che ogni diminuzione del netto mensile sia illegittima. Prima di contestare il cedolino servono tre verifiche: quali redditi sono stati considerati, se il limite di cumulabilità si applica e quale riduzione annua è stata effettivamente calcolata.

Il principio deriva dalla sentenza della Corte costituzionale 162 del 2022 ed è illustrato dall’INPS nella comunicazione del 27 dicembre 2023 sui redditi aggiuntivi dei superstiti, che richiama la circolare 108 del 22 dicembre 2023. Non è quindi una nuova maggiorazione annunciata per domani: è un criterio da usare per leggere un trattamento già liquidato.

Prima verifica: reddito rilevante e anno del controllo

Il primo documento utile è il prospetto che indica i redditi utilizzati dall’Istituto. La circolare INPS 195 del 2015, alla rilevanza 11, identifica per questa verifica i redditi esterni del titolare. Non si tratta semplicemente del saldo del conto corrente o dell’ISEE dell’intera famiglia.

Chiedi quali categorie reddituali siano state inserite e per quale periodo. Una somma entrata sul conto non va classificata soltanto perché compare nell’estratto bancario: occorre identificarne la natura. Se il dato comunicato è diverso da quello effettivo, il problema può essere nella base di calcolo prima ancora che nella percentuale applicata.

Le fasce di riduzione sono collegate a tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo annuo INPS, con decurtazioni del 25%, 40% e 50% oltre le rispettive soglie. Per controllare una determinata annualità serve il trattamento minimo di quell’anno: trasferire a un cedolino del 2026 un importo in euro letto in una tabella del 2022 può produrre un confronto sbagliato.

Seconda verifica: la riduzione è applicabile al nucleo?

La scheda INPS sulla pensione ai superstiti precisa che i limiti di cumulabilità non si applicano quando il beneficiario appartiene a un nucleo con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Non basta dunque la parola “figlio” nello stato di famiglia: occorre verificare la condizione richiesta.

Questo controllo viene prima del tetto al taglio. Se il limite di cumulabilità non si applica, non avrebbe senso discutere soltanto se la decurtazione sia troppo elevata. Porta al patronato la documentazione utile a ricostruire la situazione dell’annualità contestata, distinguendola da quella attuale se nel frattempo è cambiata.

Terza verifica: confrontare importi annuali omogenei

Il tetto riguarda la riduzione dovuta ai redditi aggiuntivi. Non si verifica sottraendo due accrediti netti di mesi diversi: ritenute fiscali, conguagli e altre voci devono essere separati. Chiedi un prospetto che isoli la decurtazione per incumulabilità e la confronti con i redditi aggiuntivi annuali di riferimento.

La sequenza corretta è verificare prima la base pensionistica e la fascia, poi l’importo della riduzione, infine il rispetto del tetto. Un confronto tra un taglio mensile e un reddito annuale sarebbe disomogeneo. Anche moltiplicare meccanicamente un singolo mese può ingannare se quel cedolino contiene recuperi relativi ad altri periodi.

Una richiesta precisa è più utile di una contestazione generica

Prepara cedolini, provvedimento di liquidazione, prospetti reddituali e comunicazioni già inviate. Nella richiesta indica l’anno, il reddito che ritieni corretto e la voce da chiarire. Puoi chiedere: “Qual è la riduzione annua per incumulabilità e come è stato applicato il limite dei redditi aggiuntivi?”. Così l’oggetto del controllo è identificabile.

La comunicazione INPS del 2023 prevede il riesame d’ufficio dei trattamenti interessati e gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale. Non è una promessa di rimborso per chiunque noti un assegno più basso: spettanza, periodi e importi devono essere ricostruiti. Se invece il dubbio riguarda chi abbia diritto alla prestazione, è distinto dal calcolo e viene affrontato nella guida su convivenza, coniuge e diritto alla reversibilità.