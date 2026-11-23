La NASpI non si perde automaticamente quando inizi un lavoro subordinato di 3 mesi: il pagamento può essere sospeso per la durata del rapporto, oppure continuare in misura ridotta se ricorrono le condizioni per il cumulo. La distinzione dipende anche dal reddito previsto e dalle comunicazioni all’INPS. Non basta leggere la durata del contratto per sommare stipendio e indennità piena nel bilancio familiare.

Tre mesi di lavoro non cancellano il periodo residuo

Il Ministero del Lavoro, nella sezione sulla compatibilità della NASpI, distingue i rapporti fino a sei mesi da quelli più lunghi. Quando il reddito supera il minimo escluso da imposizione, un rapporto non superiore a sei mesi determina la sospensione d’ufficio, anziché la decadenza prevista per un rapporto più lungo.

La circolare INPS 94 del 2015, paragrafo 2.10.a, precisa che alla fine della sospensione riprende il periodo residuo spettante. Conta la durata di calendario del rapporto, non soltanto il numero di turni lavorati. È una regola operativa già esistente, non un nuovo bonus introdotto questa settimana.

Per organizzare le spese, immagina un contratto trimestrale per il quale si applichi la sospensione: nel preventivo di quei mesi inserisci il reddito da lavoro, senza aggiungere una NASpI che non è dovuta durante il rapporto. Conserva separatamente il prospetto della prestazione residua. L’esempio non stima un importo né promette una specifica data di accredito dopo la cessazione.

Il cumulo richiede condizioni diverse

Il Ministero indica che il mantenimento della prestazione ridotta richiede un reddito annuale inferiore al minimo escluso da imposizione e la comunicazione del reddito annuo previsto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Inoltre il nuovo datore, o utilizzatore nella somministrazione, deve essere diverso dal precedente e non presentare i collegamenti, controlli o assetti proprietari sostanzialmente coincidenti previsti dalla norma.

La circolare chiarisce che la riduzione è collegata all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo rilevante: non significa che il lavoratore conservi automaticamente l’80% dell’assegno. Senza la comunicazione del reddito, per un rapporto fino a sei mesi si applica la sospensione; oltre sei mesi o a tempo indeterminato interviene la decadenza. Una proroga merita quindi una nuova verifica della posizione.

Per scegliere correttamente il percorso, chiedi all’INPS o al patronato di verificare la soglia reddituale dell’anno interessato: non usare una cifra trovata in una vecchia guida né il solo stipendio netto del primo mese. Il reddito annuo previsto e l’accredito mensile sul conto rispondono a domande diverse. Qui non viene proposta una soglia numerica come valida per qualsiasi anno.

Che cosa preparare per NASpI-COM

Il servizio ufficiale Comunicazioni NASpI, aggiornato il 13 gennaio 2025, permette di segnalare l’inizio del lavoro subordinato e i redditi da attività lavorativa, selezionando l’evento e aggiungendo note e allegati. È collegato alla domanda di indennità già presentata.

Prima dell’accesso, tieni a disposizione il contratto con data iniziale e finale, l’identità del datore e una stima documentata del reddito richiesto. Dopo l’invio, conserva ricevuta e copia dei dati comunicati: rendono ricostruibile che cosa hai dichiarato, senza dimostrare da sole che il cumulo sia stato riconosciuto.

Due controlli prima di spendere un accredito

Se arriva un pagamento mentre lavori, confronta il periodo cui si riferisce con la data di assunzione. Un accredito può riguardare giorni precedenti: la data sul conto, da sola, non prova che stipendio e indennità siano entrambi spettanti per gli stessi giorni. Se i periodi si sovrappongono, chiedi chiarimenti sulla pratica prima di considerare quella somma disponibile in modo definitivo.

Alla fine del contratto controlla invece lo stato della prestazione e il residuo. Una mancata ripresa va segnalata indicando le date del rapporto e le comunicazioni già inviate. Queste indicazioni riguardano un nuovo lavoro subordinato durante la NASpI ordinaria: attività autonoma, anticipazione in unica soluzione e altre prestazioni richiedono una valutazione distinta.