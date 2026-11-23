Una polizza infortuni con capitale di 100 mila euro non paga necessariamente quella cifra per qualsiasi lesione. Per l’invalidità permanente contano la percentuale accertata, la tabella contrattuale e la franchigia. Il “rimborso” evocato nel linguaggio comune è, in questo caso, un indennizzo: va distinto dal rimborso delle spese mediche documentate.

La guida IVASS sulle assicurazioni infortuni e malattia, seconda edizione di luglio 2024, distingue le diverse prestazioni: indennità per invalidità, diaria e spese sanitarie non sono intercambiabili. Indica inoltre che il grado di invalidità viene valutato dal medico legale e incide sul pagamento nei limiti previsti.

Un calcolo da 100 mila a 2 mila euro

Costruiamo un esempio didattico, senza riferirci a una polizza in vendita: capitale per invalidità permanente di 100.000 euro, invalidità riconosciuta del 5%, calcolo proporzionale e franchigia assoluta di 3 punti percentuali. Supponiamo che l’evento sia coperto e che non intervengano altri limiti, maggiorazioni o esclusioni.

Senza franchigia, il calcolo proporzionale darebbe 100.000 × 5% = 5.000 euro. Con le condizioni ipotizzate, si sottraggono 3 punti dai 5 riconosciuti: 100.000 × (5% − 3%) = 2.000 euro. La differenza è di 3.000 euro. Non abbiamo detratto il 3% da 5.000 euro, operazione che darebbe 4.850 euro e risponderebbe a una clausola diversa.

Questo passaggio chiarisce quale sia la base del calcolo. I punti percentuali si applicano al grado di invalidità; uno scoperto percentuale sull’importo sarebbe un altro meccanismo. Prima di usare la calcolatrice bisogna quindi identificare che cosa misura ciascuna percentuale, invece di trattare tutti i simboli “%” come equivalenti.

Che cosa cambia con la franchigia relativa

IVASS spiega che la franchigia assoluta resta detratta, mentre quella relativa funziona come una soglia: superata la soglia, la prestazione è corrisposta senza quella detrazione. Nell’esempio, sostituendo la franchigia assoluta con una relativa di 3 punti e mantenendo le altre ipotesi, il 5% supera la soglia e il pagamento proporzionale sarebbe 5.000 euro.

Non è una promessa applicabile al tuo contratto. Una tabella può avere criteri diversi, scaglioni o maggiorazioni. Il confronto serve a isolare l’effetto di una clausola tenendo fermi capitale e grado di invalidità. Nessun premio o trattamento fiscale è incluso nel calcolo, che riguarda soltanto la prestazione ipotetica.

Perché non tutte le tabelle sono lineari

Un esempio concreto della varietà contrattuale è la pagina ufficiale di Mediolanum Protezione Persona, sezione invalidità permanente da infortunio: descrive un’opzione con franchigia assoluta del 5% e indica che dal 66% di invalidità il pagamento raggiunge l’intero capitale. Queste condizioni appartengono a quel prodotto; non sono quelle del nostro esempio con franchigia del 3%.

La conseguenza pratica è che non puoi estendere una formula osservata su una fascia a tutti i gradi di invalidità. Chiedi quale tabella sia richiamata nella tua scheda e individua la riga pertinente. Anche due contratti con lo stesso capitale possono produrre pagamenti diversi, senza che il numero più grande sulla copertina permetta di stabilire quale protegga meglio il rischio che ti interessa.

Le domande da fare sul prospetto di liquidazione

Per ricostruire un’offerta, chiedi all’impresa di indicare separatamente capitale applicato, percentuale riconosciuta, tabella utilizzata, franchigia e ulteriori limiti. Con questi elementi puoi ripetere il calcolo. Una semplice cifra finale, senza i passaggi, non permette di capire se la differenza dipenda dalla valutazione della lesione oppure da una clausola.

Se contesti la percentuale medica, rifare la moltiplicazione non risolve quel disaccordo: serve esaminare la valutazione con un professionista competente. Se invece il grado è condiviso ma l’importo non torna, il confronto riguarda la formula e le condizioni. Conserva contratto, documentazione e comunicazioni e distingui sempre questo controllo dalla verifica che l’evento rientri effettivamente nella copertura.