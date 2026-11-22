Un prestito personale da 5 mila euro può essere già arrivato sul conto quando, tre giorni dopo, il consumatore decide di rinunciarvi. Il diritto di recesso consente di sciogliersi dal contratto entro il termine previsto, ma il denaro ricevuto non diventa gratuito: oltre al capitale possono restare da pagare gli interessi maturati fino alla restituzione.

Il caso riguarda un finanziamento per esigenze private, non un prestito professionale o un mutuo immobiliare. Importo, tasso e giorni utilizzati di seguito sono ipotetici. Servono a separare due operazioni spesso confuse: comunicare la decisione di recedere e regolare le somme dovute. Il titolo parla del conto economico dell’operazione, non della chiusura automatica del conto corrente sul quale è stato accreditato il prestito.

Quattordici giorni per la decisione, trenta per restituire

La Banca d’Italia sul credito ai consumatori ricorda il diritto di ripensamento entro 14 giorni, senza dover giustificare la scelta. L’articolo 125-ter del Testo unico bancario fa decorrere il termine dalla conclusione del contratto o, se successiva, dalla ricezione di tutte le condizioni e informazioni richieste. Nell’esempio assumiamo che contratto e documenti completi siano stati ricevuti insieme.

Se il finanziamento è già stato eseguito, il capitale e gli interessi devono essere restituiti entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso. I due termini hanno quindi punti di partenza e funzioni diversi. Non bisogna aspettare la prima rata per capire come procedere: nel contratto vanno individuati subito il destinatario, il canale previsto e le istruzioni per esercitare il diritto.

Il bonifico di 5 mila euro può non bastare

Immaginiamo un TAN fisso dell’8% annuo, usato soltanto per il calcolo, e un contratto che conteggi gli interessi su base effettiva di 365 giorni. Supponiamo che fra erogazione e restituzione trascorrano dieci giorni remunerati. Il conto semplificato è 5.000 × 0,08 × 10 / 365: gli interessi sono circa 10,96 euro. Capitale e interessi ammontano così a 5.010,96 euro.

Il numero non è una tariffa corrente né un preventivo. Se i giorni remunerati fossero venti, alle medesime condizioni, gli interessi diventerebbero circa 21,92 euro. Se fossero tre, sarebbero circa 3,29 euro. Cambiare idea al terzo giorno e restituire il denaro al decimo non equivale dunque a pagare soltanto tre giorni: conta il periodo effettivo previsto dal contratto fino alla restituzione.

Il TAN descrive il tasso nominale; il TAEG serve invece a rappresentare il costo complessivo del credito secondo le regole applicabili. Sostituire automaticamente il TAEG all’8% nella formula degli interessi produrrebbe un conteggio diverso da quello contrattuale. Per il pagamento effettivo serve il dettaglio fornito dall’intermediario, con data di riferimento e modalità di versamento.

Quali somme può chiedere il finanziatore

La disciplina del recesso prevede anche il rimborso delle somme non recuperabili che il finanziatore abbia corrisposto alla pubblica amministrazione; non consente di aggiungere liberamente ulteriori penali. Per questo il prospetto va letto voce per voce. Un importo chiamato genericamente «spese» richiede una spiegazione: non basta il nome scelto nel documento a dimostrarne la debenza.

Nella simulazione dei 5.010,96 euro non abbiamo inserito queste eventuali somme, né servizi accessori, perché non disponiamo di un contratto reale. Presentare il risultato come saldo universale sarebbe scorretto. Anche una piccola differenza merita di essere chiarita prima di considerare conclusa l’operazione, evitando di confondere il capitale rimborsato con l’intero debito regolato.

La prova utile da conservare

Una cartella con contratto, informazioni ricevute, comunicazione di recesso, prova dell’invio e ricevuta della restituzione permette di ricostruire il percorso. È utile annotare separatamente la data della firma, quella dell’erogazione, quella della comunicazione e quella del pagamento. Una telefonata può chiarire i dubbi operativi, ma la documentazione rende verificabili gli adempimenti.

Se il conteggio non torna, la richiesta all’intermediario dovrebbe indicare esattamente la voce contestata, l’importo e il motivo. Il percorso descritto nella guida alle controversie bancarie davanti all’ABF aiuta a distinguere reclamo e ricorso. Il recesso, infine, non va confuso con il rimborso anticipato di un finanziamento mantenuto in essere: sono istituti differenti, con regole e conteggi propri.