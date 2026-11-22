Un assegno bancario da 2 mila euro lasciato nel cassetto per 20 giorni non va trattato come denaro già disponibile. Per un titolo emesso e pagabile in Italia, i termini ordinari di presentazione sono 8 oppure 15 giorni dalla data di emissione, secondo il comune di pagamento. Superarli può rendere più difficile ottenere la somma e ridurre le tutele in caso di mancato pagamento.

L’importo di 2 mila euro è un esempio, non una soglia che decide il termine. La prima verifica riguarda il documento: assegno bancario e assegno circolare sono strumenti diversi. Qui si parla del titolo con cui il titolare di un conto ordina alla propria banca di pagare il beneficiario, non del circolare emesso dalla banca dopo aver ricevuto la provvista.

Otto giorni nello stesso comune, quindici fuori piazza

Le FAQ della Banca d’Italia sugli assegni indicano 8 giorni quando il comune di emissione coincide con quello di pagamento e 15 giorni quando i due comuni sono diversi. Le espressioni tradizionali sono «su piazza» e «fuori piazza».

Conta la data di emissione riportata sul titolo, non il giorno in cui il beneficiario si ricorda di aprire la busta. Se il documento viene consegnato alcuni giorni dopo la data indicata, non è prudente presumere che inizi un nuovo termine dalla consegna. Il controllo va fatto sul titolo e con la banca, soprattutto quando il margine residuo è breve.

Che cosa cambia dopo il termine

La Banca d’Italia spiega che, trascorsi gli 8 o 15 giorni, chi ha emesso l’assegno può ordinare alla banca di non pagarlo più. Viene inoltre meno la possibilità di attivare alcune misure di protezione previste in caso di mancato pagamento, fra cui il protesto nei termini. Non è quindi utile aspettare soltanto perché il foglio non riporta una dicitura simile alla scadenza di una carta.

Questo non consente di concludere, guardando il calendario, che la banca abbia già ricevuto un ordine di non pagamento. Sono due fatti diversi: il termine può essere trascorso, mentre la situazione effettiva del titolo deve essere accertata. Se l’assegno è rimasto fermo per 20 giorni, la scelta operativa è contattare subito la banca per sapere come presentarlo e quali verifiche occorrano, senza dichiarare da soli la somma definitivamente persa o garantita.

Il titolo non equivale al saldo spendibile

Consideriamo un esempio di bilancio familiare. Sul conto ci sono 600 euro e il beneficiario riceve un assegno da 2.000 euro. Il valore nominale complessivo è 2.600 euro, ma i 2.000 euro del titolo non sono ancora necessariamente spendibili. Programmare un pagamento da 2.400 euro prima di verificarne l’incasso può creare una differenza di liquidità di 1.800 euro rispetto ai soli 600 già disponibili.

Il calcolo non stima il rischio di mancato pagamento: mostra soltanto la distanza fra credito atteso e disponibilità attuale. Il portale educativo della Banca d’Italia ricorda che un assegno bancario può essere privo di copertura e che il denaro versato non è necessariamente disponibile immediatamente. Per pianificare le uscite vanno quindi controllati sia l’esito dell’operazione sia le condizioni applicate al conto.

Neppure una compilazione corretta garantisce che esistano i fondi. Per contro, un titolo con informazioni mancanti o alterazioni può incontrare problemi anche quando il pagatore dispone del denaro. Data, luogo, importo, beneficiario e firma meritano un controllo tempestivo: correggere un problema appena ricevuto l’assegno lascia più spazio per chiarirlo rispetto a scoprirlo dopo settimane.

Quali documenti conservare

È utile conservare la documentazione della consegna e della presentazione, oltre alle comunicazioni della banca. Se viene segnalato un mancato pagamento, occorre farsi spiegare il motivo concreto: assenza di fondi, ordine successivo al termine, irregolarità formale o altra circostanza non sono sinonimi. Le iniziative disponibili dipendono dal caso e dai termini applicabili.

Una contestazione relativa al comportamento dell’intermediario segue un percorso diverso dal recupero di un credito verso chi ha emesso il titolo. L’approfondimento sulle controversie con la banca e sul ricorso ABF aiuta a distinguere questi piani. Per il beneficiario, il primo passo resta semplice: verificare il documento subito, presentarlo tempestivamente e non spendere il suo valore nominale come se fosse già un incasso confermato.