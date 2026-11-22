Una carta regalo IKEA scaduta con 80 euro di saldo può ancora permettere di recuperare quel valore attraverso una nuova carta, se la richiesta rispetta i termini previsti. Il servizio clienti italiano indica una finestra di 30 giorni successivi alla scadenza e un solo rinnovo possibile. La stessa possibilità non vale per le carte reso.

Gli 80 euro sono un esempio ipotetico di credito residuo. Non rappresentano una promozione, un bonus in distribuzione o denaro che verrà automaticamente versato sul conto. Il caso riguarda la normale carta regalo acquistata e disciplinata dalle condizioni IKEA Italia; eventuali buoni ottenuti attraverso iniziative promozionali vanno esaminati con il loro regolamento.

Prima controlla quale carta hai

La distinzione iniziale è fra carta regalo, carta reso e buono promozionale. Il marchio sul documento non basta a rendere identiche le condizioni. Una carta acquistata per fare un regalo può avere una disciplina diversa dal credito ricevuto dopo la restituzione di un prodotto. Prima di organizzare un acquisto, conviene controllare la denominazione esatta nella mail o sul documento ricevuto.

Nella pagina ufficiale IKEA sul rinnovo delle carte regalo scadute, l’azienda precisa che le carte reso, terminata la validità, non possono essere riattivate né rimborsate. Trasferire a queste ultime la finestra dei 30 giorni creerebbe quindi un’aspettativa sbagliata proprio quando il tempo disponibile conta di più.

Il valore passa su una nuova carta

Le condizioni della carta regalo, aggiornate al 3 marzo 2025 e consultate per questo articolo, prevedono 12 mesi di validità dall’attivazione. Dopo la scadenza la carta non è più utilizzabile per pagare. La procedura successiva consente di chiedere una nuova carta per la somma rimasta, entro i 30 giorni indicati: non prolunga senza limiti il documento originario.

La FAQ specifica che il nuovo supporto arriva in formato digitale via email e resta valido un anno. Il rinnovo è ammesso una sola volta. Alla nuova scadenza, il saldo eventualmente non speso non potrà essere rinnovato o rimborsato ancora. Per questo, quando arriva la nuova carta, ha senso registrare subito la nuova data e conservarla insieme alla comunicazione ricevuta.

Come leggere il conto degli 80 euro

Immaginiamo una carta iniziale da 150 euro, utilizzata per acquisti pari a 70 euro. Il residuo è 80 euro: 150 meno 70. Se la richiesta è accolta secondo le condizioni previste, il valore trasferito sulla nuova carta riguarda quel residuo, non i 150 euro iniziali. Il credito già impiegato non torna disponibile attraverso il rinnovo.

Supponiamo poi di usare la nuova carta per un acquisto da 55 euro: resterebbero 25 euro da utilizzare entro la sua validità. Se invece il prodotto scelto costasse 110 euro, agli 80 euro recuperati occorrerebbe aggiungerne 30 con un’altra forma di pagamento accettata. Recuperare il saldo non significa quindi ottenere uno sconto di 80 euro su denaro mai speso: quel valore proveniva già dalla carta acquistata.

Questa differenza aiuta a evitare una spesa affrettata. Comprare un oggetto non necessario soltanto per esaurire il credito può aumentare l’esborso complessivo. La guida sui resi in negozio e sul valore dei buoni spiega perché un credito utilizzabile presso un venditore non coincide con liquidità liberamente spendibile.

Invio della richiesta e documenti

IKEA indica la richiesta scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure email a ikeacard.it@ikea.com. Nella pagina collegata sono riportati l’indirizzo postale e i documenti richiesti: identificazione del titolare della richiesta, codice della carta e recapiti. È opportuno seguire direttamente quelle istruzioni ufficiali, conservando copia della comunicazione e prova dell’invio.

Il controllo finale riguarda due informazioni separate: saldo effettivamente rimasto e scadenza esatta. Non basta ricordare il mese in cui la carta è stata ricevuta in regalo, perché ricezione e attivazione possono essere momenti diversi. Se il documento non è chiaro, il servizio clienti può identificare il caso prima che si applichi per errore una regola prevista per un altro tipo di carta.