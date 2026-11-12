Per il petrolio WTI, un prelievo dai depositi di greggio può coincidere con un aumento delle scorte di benzina. Basta che le raffinerie lavorino più barili e che il carburante prodotto entri nei depositi più rapidamente di quanto esca. Anche importazioni ed esportazioni modificano i saldi. Il rapporto settimanale EIA del 12 novembre, con prima diffusione fissata alle 18 italiane dopo la festività del Veterans Day, consente di confrontare tre grandezze sullo stesso periodo.

I tre numeri da mettere in fila

Il primo è la variazione delle scorte commerciali di greggio degli Stati Uniti, separata dalla riserva strategica federale. Il secondo è la variazione delle scorte di benzina finita e componenti compresi nella voce totale pubblicata. Il terzo è il greggio immesso nelle raffinerie, espresso come flusso medio giornaliero. Prima di confrontare un flusso con una variazione settimanale, moltiplicalo per sette e verifica le unità.

Quando la produzione riempie i depositi

Un esempio ipotetico: se la lavorazione di greggio cresce di 100.000 barili al giorno per una settimana, sono 700.000 barili in più trattati. Una parte diventa benzina e il resto altri prodotti. Per capire perché le giacenze di benzina aumentano, occorre allora guardare anche ai movimenti con l’estero e alle consegne interne. La parola “invenduta” descrive male un dato di magazzino: le scorte comprendono anche quantità in transito nella distribuzione e riserve operative. Il dato aggregato non conta gli acquisti alla pompa.

Per approfondire, consulta calendario del rapporto EIA.

Il punto di partenza documentato al 30 ottobre

Per leggere il bollettino del 12 novembre serve la base di confronto. Nella settimana chiusa il 30 ottobre le raffinerie americane hanno lavorato in media 16,7 milioni di barili di greggio al giorno, 199 mila in più rispetto alla settimana precedente. L’utilizzo degli impianti ha raggiunto il 94,5%. Le scorte commerciali di greggio sono scese di circa 900 mila barili, a 409,8 milioni. Anche le giacenze complessive di benzina sono diminuite, di circa 200 mila barili, a 209 milioni. I dati si trovano nel prospetto EIA della settimana al 30 ottobre, pubblicato il 4 novembre. Le due variazioni in quella settimana avevano quindi lo stesso segno.

Perché l’aumento delle lavorazioni non coincide con il prelievo dai depositi? Quei 199 mila barili al giorno in più, moltiplicati per sette, corrispondono a circa 1,39 milioni di barili lavorati in più rispetto alla settimana precedente. Ma le raffinerie possono ricevere greggio anche dalla nuova produzione e dalle importazioni. Un maggiore utilizzo degli impianti, da solo, non dice quanto petrolio sia stato prelevato dalle riserve commerciali. E il dato sulle riserve strategiche federali va letto su una riga separata: sommarlo alle scorte commerciali significa rispondere a una domanda diversa.

Come confrontare le cifre della nuova settimana

Nel rapporto relativo al 6 novembre il primo passaggio è confrontare il livello finale delle scorte con quello del 30 ottobre, conservando la stessa definizione per entrambi. Per i movimenti piccoli conviene usare la colonna delle variazioni calcolata dall’EIA: due livelli arrotondati a un decimale possono suggerire una differenza leggermente diversa da quella calcolata dall’agenzia sui dati originari. Il secondo passaggio è affiancare le lavorazioni, le importazioni nette e le scorte di prodotti. Un aumento dei depositi di benzina con lavorazioni in calo richiederebbe una spiegazione diversa da un aumento accompagnato da raffinerie più attive.

Per chi segue il prezzo del WTI c’è infine una distinzione geografica. La cifra nazionale comprende greggi custoditi in aree diverse degli Stati Uniti. Le giacenze di Cushing, in Oklahoma, riguardano invece il nodo di consegna del contratto americano di riferimento. Un calo nazionale e un aumento locale possono convivere. Il segno delle scorte resta perciò un punto di partenza per capire la disponibilità fisica; la reazione del future dipende anche dalle attese che precedevano la pubblicazione e dalla scadenza del contratto che si sta osservando.

Aggiornato il 12 novembre 2026 alle ore 12:05 (ora italiana)