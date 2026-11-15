Fondo pensione e dichiarazione dei redditi raccontano due storie diverse dello stesso bonifico. Il fondo sa che sono entrati 600 euro nel 2025; non per questo sa se quei soldi abbiano ridotto il reddito imponibile del contribuente. Se tutti i 600 euro sono rimasti senza deduzione, l’importo da comunicare al fondo è 600 euro. Il termine ordinario è il 31 dicembre 2026, ma può arrivare prima per chi nel frattempo matura il diritto alla prestazione. L’effetto non è un accredito adesso: riguarda come sarà calcolata la parte tassabile quando il fondo erogherà la prestazione.

Perché una somma già versata va segnalata una seconda volta

Durante la fase di contribuzione, la deduzione permette, entro i limiti applicabili, di sottrarre dal reddito i versamenti ammessi. Durante la fase di erogazione, il fondo deve distinguere le diverse componenti della posizione individuale. Una somma che non ha ridotto il reddito non deve entrare nuovamente nella base imponibile della prestazione come se quell’agevolazione fosse stata utilizzata. Le indicazioni fiscali della COVIP collegano proprio a questa distinzione la comunicazione dei contributi non dedotti. Il destinatario è la forma pensionistica complementare cui è stato effettuato il versamento.

Prendiamo due aderenti che hanno entrambi fatto un bonifico di 600 euro a dicembre 2025. Il primo aveva già esaurito il proprio spazio di deduzione con i contributi precedenti: tutti i 600 sono rimasti fuori. Il secondo ha potuto dedurne 400: nel suo caso l’importo da segnalare è soltanto 200. Se un terzo aderente ha dedotto l’intera cifra, per quel bonifico non resta alcuna quota non dedotta. La ricevuta bancaria è identica nei tre casi; il risultato si vede confrontando i dati del versamento con il trattamento fiscale effettivo.

Quali documenti mettere sul tavolo prima dell’invio

Il punto di partenza è il prospetto dei versamenti del fondo relativo al 2025. Chi è dipendente dovrebbe affiancargli la Certificazione Unica e la dichiarazione relativa ai redditi 2025, verificando anche quanto è già stato riconosciuto dal datore di lavoro. L’assenza di una spesa inserita manualmente nel modello non dimostra che sia rimasta senza deduzione: il beneficio potrebbe essere già passato dalla busta paga. In presenza di più posizioni previdenziali, conviene distinguere i versamenti destinati a ciascuna e non inviare a due fondi la stessa cifra.

Una volta ricostruito l’importo, si seguono le istruzioni del proprio fondo, che può mettere a disposizione un modulo o una funzione nell’area riservata. Nella comunicazione vanno identificati la posizione, l’anno di contribuzione e la quota non dedotta. Conservare il prospetto di calcolo e la prova di consegna permette di rispondere a eventuali richieste e di verificare la registrazione successiva. Trasmettere soltanto la ricevuta del bonifico, senza specificare quanto non è stato dedotto, lascia aperta proprio la domanda che il fondo deve risolvere.

La data che può anticipare il 31 dicembre

Per i contributi versati nel 2025 si guarda alla fine dell’anno successivo, dunque al 31 dicembre 2026, oppure, se anteriore, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione. Chi è vicino a quel passaggio non dovrebbe aspettare il pagamento per fare il controllo. Comunicare 600 euro non significa ricevere 600 euro di imposta indietro e non rende esenti i rendimenti: serve a identificare quella specifica parte del capitale. Altri esempi sulla gestione del risparmio di lungo periodo sono nella sezione Finanza personale.