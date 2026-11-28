Uno stipendio che aumenta di 100 euro netti al mese può lasciare meno spazio al risparmio se, nello stesso periodo, le uscite crescono di 150 euro. Il peggioramento del margine è di 50 euro mensili, cioè 600 euro in dodici mesi. È un esempio ipotetico: misura il bilancio prima e dopo, non l’inflazione nazionale né il netto che spetta per un determinato aumento contrattuale.

Per capire dove finisce il beneficio occorre separare rincari, quantità acquistate e nuovi impegni. Pagare di più gli stessi prodotti è diverso dal comprare più spesso o dall’aggiungere un servizio. Senza questa distinzione si rischia di attribuire ai prezzi una scelta di consumo, oppure di considerare spreco un costo necessario che è effettivamente aumentato.

Da 300 a 250 euro: il conto prima e dopo

Immaginiamo un netto mensile iniziale di 1.800 euro e uscite per 1.500. Il margine è 300 euro. Dopo l’aumento il netto sale a 1.900 euro, ma le uscite arrivano a 1.650: restano 250 euro. Il reddito è cresciuto del 5,56%, le spese del 10% e la capacità di accantonamento è diminuita del 16,67%, passando da 300 a 250.

Queste tre percentuali hanno denominatori diversi. La riduzione del margine non significa che lo stipendio abbia perso il 16,67% del suo valore. Indica soltanto quanto si è ristretto lo spazio fra entrate e uscite nel caso costruito. I dodici mesi servono a rendere omogeneo il confronto: tredicesima, premi e variazioni dei netti richiederebbero un prospetto annuale separato.

Come scomporre i 150 euro aggiuntivi

Supponiamo che 60 euro derivino dai prezzi più alti del medesimo paniere, 40 da maggiori quantità o frequenze e 50 da un nuovo impegno ricorrente. La somma è 150. Questa classificazione non decide quali spese siano giuste: permette di capire quali leve sono disponibili. Un rincaro può richiedere un confronto fra fornitori; una maggiore frequenza può essere modificabile; un contratto può avere una scadenza da rispettare.

La Banca d’Italia, nella guida alla registrazione delle spese, propone di annotare data, importo, descrizione e categoria. Ricorda anche i limiti delle classificazioni automatiche delle app: per il confronto personale può essere necessario correggerle e aggiungere i contanti. Nell’esempio, i 60 euro sono un’ipotesi contabile, non una misura ufficiale dell’inflazione.

Il confronto deve riguardare mesi comparabili

Un mese con assicurazione annuale e manutenzione dell’auto non è direttamente confrontabile con uno privo di entrambe. Per evitare un falso peggioramento, distribuisci nel budget le spese prevedibili a bassa frequenza e confronta periodi della stessa durata. Conserva però anche il calendario reale: accantonare cento euro al mese non significa che il fornitore incasserà dodici rate.

Allo stesso modo, un rimborso spese ricevuto dal datore di lavoro non va trattato automaticamente come un aumento stabile: può compensare denaro già anticipato. Il confronto deve usare entrate effettivamente disponibili e distinguere la componente ricorrente da quella occasionale. Non serve stimare tasse o contributi se si parte dagli accrediti netti già verificati.

Quanto bisogna recuperare per tornare al margine iniziale

Nell’esempio bastano 50 euro di minori uscite, oppure altrettante entrate nette aggiuntive, per riportare il margine da 250 a 300 euro. Per conservare invece l’intero aumento di stipendio e arrivare a 400 euro di risparmio mensile, occorrerebbe neutralizzare tutti i 150 euro di maggiori spese. Sono obiettivi diversi, spesso confusi quando si dice che l’aumento è sparito.

La pianificazione illustrata dalla Banca d’Italia prevede controlli e revisioni periodiche. Qui il controllo utile è una riga per ogni cambiamento: importo precedente, nuovo importo, motivo e durata prevista. Dopo due o tre mesi si può verificare se il maggior costo era temporaneo o ricorrente, evitando di costruire nuove rate su un miglioramento del bilancio che non si è realmente prodotto.