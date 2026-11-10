Un PAC con un budget di 100 euro e una commissione fissa di 5 euro per acquisto destina il 5% della somma al costo dell’operazione. Se la commissione viene prelevata dal budget, restano 95 euro investiti.

È un esempio ipotetico, non la tariffa di un intermediario individuato dalla redazione. La distinzione iniziale è decisiva: acquistare 100 euro di strumenti e pagare altri 5 euro richiede invece 105 euro complessivi. In questo secondo caso il costo è il 5% dell’importo acquistato, ma circa il 4,76% dell’esborso totale.

Dodici acquisti oppure quattro: il conto annuale

Consideriamo una disponibilità complessiva di 1.200 euro all’anno, commissioni incluse, senza rendimenti, imposte o altri costi. Dodici acquisti mensili da un budget di 100 euro comportano 60 euro di commissioni e lasciano 1.140 euro da investire.

Con quattro acquisti trimestrali da un budget di 300 euro, la stessa tariffa di 5 euro produce 20 euro di spese e 1.180 euro investiti. La differenza è di 40 euro. Il peso della singola commissione scende dal 5% all’1,67% del relativo budget.

Frequenza ipotetica Budget annuo Commissioni Somma investita 12 acquisti mensili 1.200 EUR 60 EUR 1.140 EUR 4 acquisti trimestrali 1.200 EUR 20 EUR 1.180 EUR

Elaborazione redazionale: tariffa fissa ipotetica, nessun rendimento modellizzato. I risultati misurano soltanto i costi degli ordini.

La frequenza cambia anche l’esposizione al mercato

Il risparmio di commissioni non dimostra che il piano trimestrale avrà il risultato migliore. Il denaro rimane in attesa più a lungo e viene investito a prezzi diversi. Se il mercato sale durante l’attesa, una parte del capitale partecipa meno al rialzo; se scende, gli acquisti successivi possono beneficiare di prezzi inferiori.

La guida della Banca d’Italia a PIC e PAC spiega che la modalità di versamento va separata dagli strumenti acquistati. Un piano periodico non elimina il rischio dei fondi o degli ETF sottostanti. La frequenza deve inoltre essere compatibile con le entrate e con le condizioni operative del servizio.

Le voci da leggere oltre alla commissione

Prima del confronto servono il tariffario dell’intermediario e i documenti del prodotto. Il costo dell’ordine può convivere con oneri ricorrenti di gestione, commissioni di ingresso, differenza fra prezzo di acquisto e vendita, cambio valuta e spese del conto. Una promozione può azzerare una voce soltanto per determinati strumenti o per un periodo limitato.

Occorre capire anche se la tariffa sia realmente fissa, percentuale o soggetta a un minimo. Il nostro esempio funziona con 5 euro per ciascun ordine: se il costo fosse proporzionale alla somma acquistata senza minimo, raggruppare gli ordini potrebbe non produrre lo stesso risparmio.

Una decisione collegata al budget

Il caso illustrativo di Riccardo e dei suoi versamenti periodici affronta il risultato di lungo periodo. Qui il controllo preliminare riguarda invece quanto di ogni rata entra davvero nell’investimento.

Un confronto utile annota budget totale, numero di ordini, costo annuo e condizioni dopo le promozioni. A queste cifre si aggiungono rischio, durata e disponibilità della liquidità: aumentare una rata soltanto per diluire una commissione può rendere il piano meno sostenibile per la famiglia.