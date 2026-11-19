L’oro recupera dal minimo della seduta del 19 novembre, ma il future COMEX con scadenza dicembre 2026 rimane sotto il regolamento precedente. Alle 12:04:59 italiane, ultimo scambio indicato nella tabella CME consultata alle 12:14, il contratto GCZ6 quota 3.734,70 dollari per oncia troy, in calo dello 0,19%. Il listino pubblico è ritardato di almeno dieci minuti.

Rispetto al minimo intraday di 3.694,50 dollari il recupero è dell’1,09%. Le due percentuali descrivono confronti diversi: il metallo ha riguadagnato terreno all’interno della giornata, mentre il confronto con il regolamento precedente indica ancora una perdita. È la distinzione decisiva dopo la discesa del 3,16% registrata dal contratto di dicembre il 18 novembre.

I numeri del recupero: quale prezzo stiamo confrontando

La tabella ufficiale CME dei futures sull’oro riporta per dicembre un regolamento precedente di 3.741,90 dollari e un intervallo odierno fra 3.694,50 e 3.759,50. Sono prezzi di un derivato con una scadenza precisa: non vanno confusi con la quotazione spot del metallo o con il prezzo applicato all’acquisto di un lingotto.

Ultimo scambio: 3.734,70 dollari, 7,20 dollari sotto il regolamento precedente.

3.734,70 dollari, 7,20 dollari sotto il regolamento precedente. Recupero dal minimo: 40,20 dollari per oncia, pari all’1,09%.

40,20 dollari per oncia, pari all’1,09%. Escursione fra minimo e massimo: 65 dollari per oncia, ancora provvisoria perché la seduta è in corso.

Il bollettino preliminare CME del 18 novembre indica una riduzione di 122,30 dollari per il contratto dicembre, fino a 3.741,90. Il riferimento precedente era quindi 3.864,20 dollari. Dal regolamento di mercoledì servirebbe un rialzo del 3,27% per recuperare quella perdita; dalla quotazione delle 12:04 il percorso sarebbe del 3,47%. Sono calcoli redazionali, non obiettivi di prezzo.

Perché 65 dollari di oscillazione contano su un future

Le specifiche ufficiali CME stabiliscono che il contratto standard GC rappresenta 100 once troy. L’intervallo odierno di 65 dollari per oncia equivale dunque a una differenza di valore nominale di 6.500 dollari per contratto fra i due estremi. Non è il margine richiesto dall’intermediario e non è un guadagno realizzato: misura l’esposizione al movimento del sottostante.

Lo stesso criterio rende tangibile la seduta precedente: 122,30 dollari moltiplicati per 100 once corrispondono a 12.230 dollari per contratto. Per una posizione lunga mantenuta fra i due regolamenti sarebbe una variazione negativa, prima di costi ed eventuali coperture; per una posizione corta il segno sarebbe opposto. La leva rende quindi economicamente rilevante anche un movimento percentuale apparentemente contenuto.

La Fed lascia aperta la strada a nuove strette

Il contesto monetario arriva dai verbali ufficiali della riunione del 27–28 ottobre, pubblicati dalla Federal Reserve il 18 novembre. Il FOMC ha mantenuto i tassi nel corridoio 3,75–4%, con dieci voti favorevoli e due contrari, questi ultimi a favore di un incremento di 25 punti base.

Quasi tutti i partecipanti giudicavano probabili ulteriori rialzi nello scenario centrale. Due ritenevano che un aumento superiore a 25 punti base potesse essere preso in considerazione alla riunione successiva se i dati sull’inflazione fossero stati sfavorevoli. Il documento registra valutazioni condizionate e riferite a ottobre: non annuncia una decisione già presa per dicembre.

Per l’oro il meccanismo economico passa dal costo opportunità. Il metallo non paga interessi; rendimenti più elevati sulle attività in dollari possono rendere più costoso detenerlo rispetto ad alternative remunerate. Contano anche inflazione attesa, cambio e domanda di protezione, perciò la relazione con i tassi non produce un risultato automatico in ogni seduta.

Che cosa serve per distinguere un rimbalzo da un cambiamento duraturo

Il movimento intraday documenta una risalita dal minimo, ma le quotazioni da sole non identificano chi stia comprando né permettono di separare nuovi investimenti, ricoperture e aggiustamenti delle posizioni. Attribuire il recupero a una particolare categoria di investitori richiederebbe dati ulteriori.

Anche l’orizzonte temporale conta. Il precedente approfondimento sugli scenari di lungo periodo per oro e petrolio affronta una domanda diversa dalla tenuta del prezzo durante una singola giornata. Un obiettivo futuro non costituisce una soglia di sostegno garantita oggi.

Nel breve andranno osservati il regolamento definitivo, la capacità di mantenersi sopra i minimi e l’evoluzione dei rendimenti americani. Il prossimo FOMC è fissato per l’8–9 dicembre: i dati sull’inflazione disponibili fino ad allora aiuteranno a capire se le ipotesi di nuove strette descritte nei verbali diventeranno una decisione. Per ora il recupero resta parziale e la pressione monetaria continua a essere una variabile da verificare.