PAX Gold ha registrato 192 scambi contro il dollaro su Kraken tra le 14:25 e le 15:25 italiane di domenica 15 novembre. L’ultimo è passato a 3.824,29 dollari. Moltiplicando quel prezzo per dieci si ottengono 38.242,90 dollari, ma un minuto dopo chi avesse voluto vendere dieci token avrebbe trovato offerte per 38.226,30 dollari lordi. I 16,60 dollari di differenza hanno una spiegazione che riguarda anche chi scambia quantità molto più piccole: il prezzo sul grafico dice dove un compratore e un venditore si sono già incontrati, non quanto il prossimo compratore è disposto a ritirare.

Quanto oro è passato di mano in quei sessanta minuti

Abbiamo sommato i dodici intervalli di cinque minuti già conclusi sul mercato PAXG/USD di Kraken, escludendo quello ancora in corso. Il primo prezzo era 3.826,56 dollari, anche il massimo dell’ora; il minimo è stato 3.820,72 dollari. Tra il primo e l’ultimo scambio la perdita è stata di 2,27 dollari per token, circa lo 0,06%. L’escursione tra massimo e minimo è stata invece di 5,84 dollari. Sono due misure diverse: chi avesse osservato solo i prezzi iniziale e finale avrebbe visto meno della metà dell’intero movimento.

Il volume è stato di 44,47 PAXG, pari a circa 170 mila dollari scambiati. Dividendo il volume per i 192 contratti eseguiti si ottengono in media 0,23 token per scambio. Anche questa media nasconde una differenza: tra le 14:45 e le 14:55 sono passati di mano oltre 25 token, più della metà del volume orario. Un ordine di dieci token corrispondeva a oltre un quinto del volume dell’intera ora. Il fatto che quella quantità fosse già transitata sulla piattaforma non garantiva però che altrettanti compratori fossero ancora presenti allo stesso prezzo.

Che cosa avrebbe incassato chi avesse venduto dieci PAXG

Alle 15:26 il prezzo più alto offerto da un compratore era 3.823,89 dollari, contro 3.824,28 richiesti dal venditore più conveniente. Appena 39 centesimi separavano le due quotazioni. A prima vista sembrava quindi possibile vendere dieci token a un prezzo prossimo a quello mostrato sul grafico. Accanto all’offerta migliore, però, compariva una quantità precisa: 0,514 PAXG. Sette decimi di token sarebbero già stati troppi per quel singolo livello.

Per la simulazione siamo partiti dai compratori disposti a pagare di più, usando a ogni prezzo soltanto la quantità esposta. Abbiamo fermato il calcolo appena raggiunti i dieci token: l’ultima frazione sarebbe stata venduta a 3.821,59 dollari, per un prezzo medio di 3.822,63. Rispetto ai 38.238,90 dollari ottenuti moltiplicando per dieci la migliore offerta dello stesso istante, la differenza è di 12,60 dollari. Questo secondo confronto isola il costo di attraversare più livelli di prezzo; il primo, basato sull’ultimo scambio dell’ora, include anche il minuto trascorso tra le rilevazioni.

Perché il prezzo domenicale non anticipa da solo l’apertura dell’oro

Secondo Paxos, che emette il token, un PAXG rappresenta un’oncia troy di oro fino custodito in lingotti London Good Delivery. Il compratore che ordina PAXG su Kraken incontra però chi vende quel token su quella specifica piattaforma. Il prezzo domenicale non è una nuova rilevazione del mercato londinese e non indica da solo dove riaprirà la quotazione dell’oro in dollari per oncia. Per misurare un eventuale premio servirebbe un prezzo del metallo osservato nello stesso momento e su basi confrontabili.

Infine, le offerte fotografate alle 15:26 potevano essere ritirate prima dell’arrivo di un ordine reale. Il nostro importo non è il resoconto di una vendita e non comprende le commissioni del cliente né un’eventuale conversione in euro. Un venditore avrebbe potuto fissare un prezzo minimo per proteggersi dalle offerte inferiori, accettando in cambio che una parte dei dieci token restasse invenduta. È questa la scelta concreta che il solo prezzo di 3.824,29 dollari non mostrava.