Oro a Shanghai tra 862,05 e 878,60 yuan al grammo sul contratto Au99.99 nella rilevazione differita dell’11 novembre. La distanza fra i due estremi equivale a 16,55 yuan al grammo, circa l’1,92% del minimo. Valutando 100 grammi ai due prezzi si passa da 86.205 a 87.860 yuan, con una differenza di 1.655 yuan.

Il significato di quel quasi 2%

Il tabellone della Shanghai Gold Exchange riporta un’apertura a 876 yuan. Il massimo la supera di 2,60 yuan al grammo, mentre il minimo le è inferiore di 13,95 yuan. Il tabellone consultato indica gli estremi senza specificare l’ora in cui sono stati toccati. L’1,92% descrive l’ampiezza dei prezzi osservati: per misurare il rendimento giornaliero occorre confrontare due chiusure consecutive.

Il contratto da 100 grammi ha prezzi propri

Moltiplicare la quotazione di Au99.99 per cento permette di leggere il movimento su una quantità familiare. Sullo stesso mercato si scambia anche il contratto Au100g, che nella rilevazione ha avuto un minimo di 865 yuan e un massimo di 874,50. Applicando questi estremi a 100 grammi si ottiene uno scarto di 950 yuan. Usare le quotazioni dell’uno per descrivere una compravendita sull’altro sovrastimerebbe, in questo caso, l’escursione osservata.

Per confrontare Shanghai con il prezzo internazionale dell’oro servono lo stesso orario, il cambio fra yuan e dollaro e la conversione dai grammi alle once troy. Per un lingotto acquistato al dettaglio entrano poi nel prezzo il premio del rivenditore e lo scarto tra prezzo di acquisto e di rivendita.