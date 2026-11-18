Nvidia torna al centro dell’attenzione del Congresso: Bloomberg riferisce il 18 novembre, alle 10:45 italiane, che i democratici Jamie Raskin e Gregory Meeks hanno chiesto a Cantor Fitzgerald documenti sui rapporti finanziari con il produttore di chip e sulle decisioni riguardanti l’export. Secondo la testata, la lettera è stata inviata la sera del 17 novembre. È una richiesta di informazioni, non un accertamento di illeciti.

Per chi segue le azioni Nvidia, il tema riguarda le condizioni di accesso ai mercati e la qualità dei controlli sui clienti. La nuova iniziativa politica non modifica da sola una licenza commerciale e non permette di calcolare una perdita di fatturato. Non attribuiamo alla notizia una variazione del titolo senza un confronto di mercato verificabile.

La replica di Cantor e la distinzione fra partecipazioni e coperture

Bloomberg riporta anche la posizione di Cantor: la società contesta le accuse, nega un’influenza sulle decisioni pubbliche e spiega che le azioni Nvidia servivano principalmente a coprire equity swap dei clienti. Secondo la replica, la riduzione delle posizioni rifletteva lo scioglimento delle coperture, non l’uscita da un investimento proprietario.

La distinzione è economicamente importante. In uno swap azionario, un intermediario può assumere un obbligo contrattuale legato all’andamento di un titolo e comprare quelle azioni per compensare il rischio. Il possesso dei titoli, considerato isolatamente, non descrive quindi l’esposizione netta: bisogna conoscere anche i contratti collegati. È una spiegazione generale del meccanismo, non una verifica indipendente delle singole operazioni di Cantor.

I documenti ufficiali ricostruiscono una cronologia diversa dai titoli di giornata

Il comunicato congiunto dei dipartimenti del Commercio e della Giustizia del 16 novembre permette di separare l’iniziativa parlamentare dall’indagine su Megaspeed. Le autorità dichiarano di avere avviato gli accertamenti nel 2024 e richiesto a Nvidia, nel maggio 2025, documenti sulle vendite dirette o indirette alla società di Singapore.

Lo stesso documento precisa che nel giugno 2025 Nvidia ha inserito Megaspeed nella propria lista dei soggetti ai quali non vendere. Sempre a giugno, gli investigatori statunitensi, insieme alle autorità di Singapore, hanno svolto una verifica sul posto dell’utilizzo finale dei prodotti. Successivamente, il dipartimento della Giustizia ha assunto la guida dell’indagine penale. Questi passaggi sono descritti dalle autorità: non equivalgono a una sentenza né certificano l’esito delle contestazioni.

La distinzione fra i due livelli di controllo è essenziale. Una lista interna di un fornitore riguarda le sue vendite; una restrizione governativa può avere un perimetro diverso. Dal solo comunicato non possiamo ricostruire ogni canale indiretto, ogni autorizzazione o il valore delle eventuali forniture successive.

Perché conta per il valore economico di Nvidia

Il rischio da analizzare passa attraverso tre meccanismi concreti: tempi delle autorizzazioni, costi di verifica dei clienti e possibilità di servire determinate destinazioni. Un controllo aggiuntivo può richiedere documenti sull’utilizzatore finale e sulla destinazione delle apparecchiature. Se comporta ritardi, può incidere sulla tempistica delle consegne; se introduce un divieto, può modificare il mercato effettivamente accessibile. Sono scenari condizionati, non effetti già dimostrati per questa lettera.

Non sarebbe corretto trasformare l’intera domanda cinese di intelligenza artificiale in ricavi automaticamente persi da Nvidia. Per stimare un impatto servirebbero il testo delle nuove regole eventualmente adottate, i prodotti interessati, gli ordini esposti e le indicazioni della società. Neppure un’indagine parlamentare costituisce da sola una revisione delle previsioni aziendali.

Il comunicato ufficiale della commissione Intelligence della Camera del 17 novembre conferma due appuntamenti: Jensen Huang ha accettato un’intervista verbalizzata il 1° dicembre e il responsabile legale Nvidia Tim Teter comparirà il 2 dicembre. Gli incontri coinvolgeranno tre commissioni della Camera: Intelligence, Affari esteri e la commissione speciale sulla Cina.

Il prossimo elemento utile sarà il contenuto dei documenti e delle risposte, insieme a eventuali decisioni formali sulle esportazioni. Per valutare la vicenda occorre tenere separati le domande dei parlamentari, le repliche delle società e gli accertamenti delle autorità: soltanto nuovi atti potranno chiarire se emergono conseguenze operative o finanziarie.