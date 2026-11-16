Il Nikkei 225 ha chiuso lunedì 16 novembre a 59.662,02 punti: alle 15:30 di Tokyo, le 07:30 italiane, l’indice giapponese aveva perso 1.480,33 punti, il 2,42% rispetto a venerdì. Chi avesse guardato il listino solo all’apertura avrebbe visto il segno opposto. E chi avesse seguito soltanto i produttori di chip avrebbe avuto un’impressione ancora diversa: l’indice giapponese dei semiconduttori ha perso il 7,04%. Il confronto fra questi tre numeri aiuta a capire quale parte del mercato ha sofferto di più e quale perdita avrebbe effettivamente registrato un investimento che segue l’indice.

Dall’apertura sopra 61 mila punti alla chiusura sotto 60 mila

Il bollettino ufficiale di Nikkei indica un’apertura a 61.348,21 punti, contro i 61.142,35 dell’ultima chiusura. Il mercato partiva dunque con un vantaggio di 205,86 punti, circa lo 0,34%. Alle 09:00 locali l’indice ha segnato un massimo di 61.389,35. Dal massimo alla chiusura sono andati persi 1.727,33 punti: dividendo la differenza per il livello massimo si ottiene un arretramento del 2,81%. È un dato diverso dal 2,42% riportato a fine giornata perché cambia il prezzo di partenza.

Un esempio chiarisce la differenza. Su un’esposizione teorica di un milione di yen al valore di chiusura di venerdì, una replica esatta della variazione dell’indice avrebbe comportato una perdita di circa 24.200 yen. Per chi avesse preso la stessa esposizione al massimo di lunedì, invece, la perdita alla chiusura sarebbe stata di circa 28.100 yen. Sono calcoli illustrativi in valuta locale: prezzo effettivo dell’ETF, commissioni e cambio con l’euro possono modificare il risultato per un investitore italiano.

Perché i semiconduttori dicono più del numero tondo

La discesa sotto 60 mila punti si presta a un titolo, ma la soglia da sola dice poco sull’estensione delle vendite. Il Nikkei Semiconductor Stock Index ha chiuso a 17.136,03 punti, in calo del 7,04%; il JPX-Nikkei 400, che comprende un insieme più ampio di società, si è fermato a 35.464,21, in calo dello 0,83%. La distanza tra le due variazioni è di 6,21 punti percentuali. Chi osserva l’industria dei chip e chi guarda a un portafoglio giapponese diversificato sta quindi misurando due giornate molto diverse, pur usando prezzi della stessa seduta.

Nel Nikkei 225 conta il prezzo rettificato di ciascuna azione, anziché semplicemente la dimensione in Borsa dell’impresa. Nei pesi pubblicati per la seduta di venerdì, Fast Retailing rappresentava il 10,87%, Advantest il 10,80% e Tokyo Electron il 7,82%. Insieme valevano il 29,49% del paniere. Due di questi tre gruppi vendono apparecchiature per l’industria dei semiconduttori. Ciò spiega perché il Nikkei sia sensibile al settore; non dimostra che quei due titoli abbiano generato da soli la perdita di lunedì. Per attribuire un numero preciso di punti a ciascun titolo occorrono anche i rispettivi movimenti di prezzo.

Che cosa confrontare con la prossima chiusura

Nella seduta di venerdì a Tokyo il bilancio della settimana era rimasto positivo. Il dato di lunedì descrive un periodo diverso: sommare direttamente una percentuale settimanale e una giornaliera darebbe un risultato inesatto, perché la seconda si applica a un capitale già variato. Lo stesso vale per un eventuale recupero. Dai 59.662,02 punti della chiusura basterebbe circa lo 0,57% per ritrovare quota 60 mila, ma servirebbe circa il 2,48% per tornare ai 61.142,35 di venerdì. Sono due traguardi distinti: solo il secondo cancellerebbe la perdita dell’intera seduta.