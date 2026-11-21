Un mutuo cointestato con 5 mila euro di interessi annui non dà automaticamente diritto a due detrazioni da 760 euro. Per il finanziamento ipotecario destinato all’acquisto dell’abitazione principale, il limite ordinario di spesa agevolabile è di 4 mila euro complessivi: applicando il 19%, il beneficio teorico massimo della coppia arriva a 760 euro.

L’esempio riguarda due intestatari al 50%, entrambi in possesso dei requisiti, e interessi effettivamente rimasti a loro carico. Non comprende la quota capitale delle rate. Se dal conto escono 12 mila euro nell’anno, occorre prima verificare quanta parte costituisca rimborso del prestito e quanta interessi: applicare il 19% a tutti i versamenti produrrebbe un risultato errato.

Il tetto si divide, non si raddoppia

Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sugli interessi dei mutui, il massimale per l’acquisto dell’abitazione principale va ripartito tra i cointestatari. Nell’esempio, ciascuno sostiene 2500 euro di interessi ma può utilizzare una base massima di 2000 euro: il 19% equivale a 380 euro a testa. La somma è 760 euro, non 950 e neppure 1520.

I mille euro che eccedono il limite non generano un credito da recuperare automaticamente l’anno successivo. Se invece gli interessi complessivi fossero 3 mila euro, ciascun intestatario considererebbe 1500 euro e la detrazione teorica sarebbe di 285 euro: 570 euro per entrambi. Questi conteggi isolano il limite ordinario; il risultato della dichiarazione dipende anche dalla situazione individuale.

Pagare dal proprio conto non trasferisce la quota dell’altro

Il pagamento materiale di tutte le rate da parte di una persona non le attribuisce automaticamente l’intera agevolazione. Le Entrate indicano un’eccezione per il mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico: chi sostiene l’intera spesa può utilizzare anche la quota del coniuge, purché quest’ultimo abbia diritto alla detrazione. Non è una regola estendibile semplicemente a qualunque convivente o familiare.

Occorre controllare insieme il contratto di finanziamento, l’acquisto dell’immobile e i requisiti dell’abitazione principale. Essere titolare del conto di addebito non sostituisce questi presupposti. Esistono inoltre discipline particolari per i contratti più risalenti: il limite ordinario qui illustrato non va applicato indiscriminatamente ai mutui stipulati prima del 1993.

Perché il beneficio effettivo può essere inferiore

Una detrazione riduce l’Irpef dovuta: non è un premio garantito dalla banca. Se manca sufficiente imposta da abbattere, il vantaggio effettivamente utilizzabile può diminuire. Anche gli interessi rimborsati dal datore di lavoro richiedono attenzione: le somme rimborsate come fringe benefit non tassato vanno sottratte dalla spesa rimasta a carico, secondo le condizioni indicate dalle Entrate.

Per redditi complessivi superiori a 75 mila euro interviene inoltre il riordino delle detrazioni applicabile dal 2025. Nel relativo limite complessivo rientrano gli interessi dei contratti stipulati dal primo gennaio 2025; quelli dei mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024 sono esclusi da questo specifico riordino. Non basta quindi conoscere il reddito: conta anche la data del contratto.

Quali documenti confrontare prima del 730

La certificazione annuale della banca permette di individuare gli interessi pagati. Va letta insieme agli atti, alle percentuali di intestazione e agli eventuali rimborsi ricevuti. Gli oneri accessori ammessi seguono regole precise: non tutte le spese collegate all’acquisto della casa sono detraibili come costo del mutuo. Le spese notarili dell’acquisto e quelle del finanziamento, per esempio, non vanno confuse.

Per una coppia conviene preparare un prospetto comune e poi attribuire correttamente le quote nelle due dichiarazioni. Se il problema è sostenere le rate, la sospensione del mutuo in caso di perdita del lavoro risponde a un’esigenza diversa. Il beneficio fiscale arriva attraverso la dichiarazione e non cancella le scadenze mensili del finanziamento.