Le bollette da 600 euro possono mettere sotto pressione il bilancio familiare, ma dividerle autonomamente in sei versamenti da 100 euro non equivale a ottenere una rateizzazione. È un esempio illustrativo: il punto decisivo è avere un piano applicabile alla propria fornitura, con importi, scadenze e condizioni confermati dal venditore.

Se paghi soltanto 100 euro a fronte di 600 dovuti, restano 500 euro da regolare. Perché quella somma diventi un debito distribuito nel tempo serve il riconoscimento della dilazione secondo le regole previste. Una causale bancaria scritta dal cliente, come “prima rata”, non sostituisce la richiesta né dimostra che il fornitore abbia accettato il calendario.

Dove cercare la possibilità di pagare a rate

ARERA spiega che nella bolletta vanno indicate le modalità per richiedere la rateizzazione quando ne ricorrono i presupposti. Non basta verificare il totale sul frontespizio: occorre leggere il riquadro dedicato a pagamenti e rateizzazione e identificare il servizio applicato, distinguendo mercato libero, offerte PLACET e condizioni regolate.

Per l’elettricità in maggior tutela, la guida operativa di Servizio Elettrico Nazionale richiama, fra gli altri, determinati ricalcoli, malfunzionamenti del contatore non imputabili al cliente, irregolarità nella periodicità di fatturazione e importi anomali. La richiesta riguarda somme superiori a 50 euro e va presentata entro dieci giorni successivi alla scadenza, con le modalità indicate. Non sono condizioni da estendere indistintamente a ogni contratto.

Anche il mercato libero prevede obblighi regolatori di rateizzazione in specifiche circostanze: non è corretto affermare che tutto dipenda sempre dalla disponibilità commerciale del venditore. Per il proprio caso vanno verificati contratto, motivo della fattura e disciplina applicabile. Al di fuori dei casi tutelati si può comunque chiedere un accordo, senza considerarlo già acquisito.

Sei rate da 100 euro sono soltanto un’ipotesi

Il conto 600 diviso sei dà 100 euro. È però la sola quota capitale di un piano ipotetico senza costi aggiuntivi: non dimostra che il numero di rate sia consentito, che siano mensili o che il totale finale resti invariato. Prima di aderire bisogna chiedere se maturino interessi, da quale data, come vengano calcolati e se esistano altre condizioni.

Nel servizio gestito da Servizio Elettrico Nazionale, la pagina operativa precisa che il cliente riceve il piano e le istruzioni di pagamento e richiama il termine di dieci giorni dalla scadenza. Indica inoltre come gestire le fatture domiciliate e precisa che il canone televisivo va escluso dalla rateizzazione descritta. Questi dettagli mostrano perché la semplice divisione del totale possa produrre una rata sbagliata.

La rata vecchia si aggiunge ai consumi nuovi

Supponiamo, sempre a titolo di esempio, che il piano approvato richieda 100 euro al mese e che una nuova fattura da 180 euro scada nello stesso mese. L’uscita complessiva diventa 280 euro, non 100. La dilazione sposta il vecchio pagamento nel tempo, ma non ferma la produzione di nuove bollette.

Per valutare la sostenibilità, prepara quindi un calendario con ogni scadenza, le entrate attese e le altre spese essenziali. Un piano più lungo può alleggerire la singola uscita senza ridurre il consumo o il prezzo dell’energia. Eventuali agevolazioni hanno invece una funzione diversa: il nostro approfondimento sui controlli per il bonus bollette distingue il diritto allo sconto dai tempi in cui appare in fattura.

I documenti da conservare

Invia la richiesta tramite il canale indicato dal venditore e conserva fattura, numero di pratica, risposta, piano e ricevute. Se c’è un addebito automatico già disposto, chiarisci come coordinarlo con le rate: il rischio è pagare due volte oppure bloccare il pagamento pensando, erroneamente, che la richiesta basti.

Se l’importo è contestato, separa la contestazione dalla domanda di dilazione e chiedi come venga gestita la parte discussa. Non dare per sospesi termini e procedure senza un riscontro applicabile al caso. Prima di versare la prima rata controlla che riferimento della fattura, intestatario, importi e scadenze coincidano: è questa verifica a trasformare una buona intenzione in un percorso di pagamento documentabile.