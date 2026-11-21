Le dimissioni online consentono un ripensamento, ma la finestra non resta aperta fino all’ultimo giorno in azienda. Per le comunicazioni soggette alla procedura telematica, il lavoratore può revocare l’invio entro sette giorni dalla trasmissione. Se cambia idea dopo tre giorni, deve intervenire sulla comunicazione già inviata attraverso la procedura prevista.

Il punto economico è concreto: tra la decisione di lasciare un impiego e l’inizio di quello successivo possono cambiare stipendio promesso, data di ingresso o condizioni dell’offerta. La possibilità di revoca aiuta a correggere una scelta, ma richiede un’azione tempestiva. Una telefonata al responsabile o una conversazione con l’ufficio personale non costituiscono, da sole, la revoca telematica.

Il Ministero del Lavoro descrive il servizio di dimissioni e revoca e individua nella trasmissione il riferimento per i sette giorni. È diverso dalla decorrenza della cessazione indicata nel modulo. Un preavviso lungo non allunga automaticamente il periodo disponibile per il ripensamento.

Immaginiamo una persona che invii la comunicazione e, tre giorni dopo, scopra che la nuova assunzione è stata rinviata. La verifica utile parte dalla ricevuta dell’invio, non dal calendario della futura uscita. Se manca ancora un mese alla cessazione, quel mese non diventa una riserva aggiuntiva di tempo per revocare con la stessa procedura.

Come si interviene sulla comunicazione già trasmessa

Il portale consente di ricercare il modulo precedente e attivare la revoca. L’operazione può essere svolta dal lavoratore oppure attraverso un soggetto abilitato. Il Ministero indica, tra gli altri, patronati, organizzazioni sindacali e consulenti del lavoro. Chi sceglie l’assistenza viene identificato e sottoscrive la delega prevista.

Il risultato da conservare è la documentazione della trasmissione, non una semplice schermata della richiesta ancora da completare. È opportuno verificare che il modulo selezionato riguardi il rapporto corretto, soprattutto quando nello storico sono presenti più comunicazioni. Poi conviene informare l’ufficio personale, così che la gestione operativa del rapporto sia allineata all’atto trasmesso.

Perché ridursi all’ultimo giorno può costare caro

Il rischio non è una penale automatica legata all’attesa. È arrivare alla scadenza senza avere completato ciò che serve. Un problema con l’identità digitale, un documento mancante o l’indisponibilità immediata dello sportello possono consumare le ore rimaste. Prenotare assistenza e controllare l’accesso quando nasce il ripensamento lascia spazio per risolvere questi ostacoli.

Scaduta la finestra, non bisogna presumere di poter ottenere lo stesso effetto con un messaggio tardivo. La situazione va affrontata con il datore e, se necessario, con chi assiste il lavoratore. Il preavviso e le sue conseguenze contrattuali restano una questione distinta dalla funzione informatica di revoca: sette giorni non sono una durata universale del preavviso.

Il bilancio familiare prima del cambio di lavoro

Un esempio aiuta a misurare ciò che è in gioco. Con spese essenziali di 1500 euro al mese, due mesi senza entrate richiedono 3 mila euro di liquidità, prima degli imprevisti. È un calcolo illustrativo, non la stima di una prestazione spettante. Prima di confermare il passaggio, confronta la data dell’ultimo stipendio con quella del primo pagamento del nuovo datore.

Se c’è un finanziamento sulla casa, la guida alla sospensione del mutuo per perdita del lavoro chiarisce perché le tutele dipendono dalle cause e dai requisiti della cessazione. Non è prudente costruire il proprio bilancio contando su un sostegno senza averne verificato l’accesso.

Prima controlla che il tuo rapporto segua questa procedura

Il Ministero esclude dal servizio ordinario il pubblico impiego, il lavoro domestico e altre ipotesi specifiche, comprese le convalide previste per determinati genitori lavoratori. La regola operativa descritta qui riguarda quindi i rapporti che rientrano nelle dimissioni telematiche. Identificare la procedura corretta viene prima del conteggio dei giorni: copiare il percorso usato da un collega può essere sbagliato se il rapporto o la tutela applicabile sono diversi.