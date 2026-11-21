Un conto in rosso di 120 euro non significa automaticamente essere segnalati a sofferenza. La cifra è un esempio illustrativo: per capire il rischio occorre distinguere lo sconfinamento, la classificazione prudenziale di default e le informazioni registrate negli archivi creditizi. Sono passaggi diversi, che la formula generica “cattivo pagatore” tende a confondere.

Il problema va affrontato subito, ma senza attribuire alla soglia dei 100 euro un effetto che da sola non ha. La prima domanda concreta è come si sia formato il saldo negativo: un pagamento, un addebito periodico oppure un utilizzo oltre il fido concordato. La seconda riguarda da quanto tempo la somma risulti effettivamente scaduta.

Le condizioni che devono essere lette insieme

Le risposte della Banca d’Italia sul default spiegano che, per il criterio quantitativo degli arretrati, devono essere superate contemporaneamente una soglia assoluta e una relativa. Per le esposizioni al dettaglio la prima è 100 euro; la seconda è l’1% dell’esposizione. Il superamento deve protrarsi per oltre 90 giorni consecutivi.

La classificazione a sofferenza richiede invece una valutazione della situazione finanziaria complessiva e di difficoltà gravi, non temporanee, nel restituire il debito. Non discende automaticamente dal solo superamento delle soglie. La banca può comunque prendere iniziative per regolarizzare il rapporto: l’assenza di automatismo non rende irrilevante l’arretrato.

Due esempi per capire perché 120 euro non bastano

Consideriamo, in modo semplificato, un’esposizione di 10 mila euro e un arretrato di 120 euro. Il rapporto è 120 diviso 10 mila, cioè l’1,2%: risultano superate sia la soglia di 100 euro sia quella dell’1%. Questo calcolo, da solo, non dimostra che il cliente sia già in default: manca almeno la verifica della durata e del perimetro effettivamente applicabile.

Con un’esposizione di 20 mila euro, gli stessi 120 euro rappresenterebbero invece lo 0,6%. In questo secondo esempio la soglia relativa non risulta superata. Non è un suggerimento a contrarre altro debito per modificare il denominatore: serve a mostrare perché leggere soltanto il saldo dell’app non permetta una diagnosi completa. L’esposizione rilevante va verificata con l’intermediario, senza ricostruirla sommando arbitrariamente rapporti diversi.

Saldo disponibile, fido e costo del rosso

Il saldo contabile include i movimenti già registrati; quello disponibile tiene conto anche di operazioni che possono aver già ridotto la somma utilizzabile. Un fido autorizzato è inoltre diverso da uno sconfinamento senza affidamento o oltre il limite accordato. La disponibilità concessa dalla banca comporta condizioni economiche da leggere nel contratto.

Possono entrare in gioco interessi debitori e, nei casi previsti, la commissione di istruttoria veloce. Il costo non si ricava dall’importo negativo soltanto: occorrono tasso, durata, condizioni ed eventuali esenzioni applicabili. Anche un addebito periodico modesto può quindi meritare attenzione quando il margine sul conto è quasi esaurito. Sul controllo delle spese ricorrenti abbiamo analizzato anche come valutare un nuovo canone bancario.

Che cosa chiedere alla banca prima di aspettare

Una richiesta utile contiene data del primo saldo negativo, movimenti contestati, limite del fido e copia dell’estratto conto. Chiedi quale importo risulta scaduto, quali costi sono maturati e quale versamento sia necessario per regolarizzare il rapporto. Se il rosso nasce da un’operazione che non riconosci, segnala specificamente quell’operazione anziché limitarti a una telefonata sul saldo.

Conserva risposta e ricevuta del versamento, poi controlla che la disponibilità sia stata aggiornata. Il termine dei 90 giorni non è una franchigia durante la quale ignorare il debito: prima possono emergere costi o difficoltà nei pagamenti. La scelta più efficace è ricostruire subito la causa, interrompere l’accumulo e verificare per iscritto ciò che la banca considera ancora dovuto.