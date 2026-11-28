Con 20.000 euro sul conto corrente, la durata dei risparmi se il reddito diminuisce dipende dal disavanzo mensile, non soltanto dalle spese. In un esempio ipotetico, con uscite da 2.000 euro e un’entrata che continua di 800 euro, il conto si riduce di 1.200 euro al mese. Se 4.000 euro sono già destinati a pagamenti inevitabili, la riserva utilizzabile è 16.000 euro: copre circa 13,3 mesi a condizioni costanti.

Dividere semplicemente 20.000 per 2.000 darebbe dieci mesi, ma ignorerebbe sia le entrate residue sia le somme già impegnate. La formula utile è riserva effettivamente disponibile divisa per uscite meno entrate affidabili. È uno scenario di pianificazione, senza interessi, inflazione o nuove emergenze; non certifica che la stessa famiglia sarà protetta per quel periodo.

Prima il denaro disponibile, poi i mesi

Ipotizziamo che i 4.000 euro già impegnati servano per una spesa sanitaria programmata e per un pagamento annuale. Li sottraiamo una volta sola dal saldo iniziale. Le uscite mensili da 2.000 euro dell’esempio non comprendono nuovamente questi due importi: contarli anche nel budget mensile ridurrebbe artificialmente la durata della riserva.

Il Comitato per l’educazione finanziaria sul risparmio precauzionale sottolinea l’importanza di poter accedere alle somme quando occorrono. Nel calcolo iniziale non inseriamo quindi il valore teorico di un immobile o investimenti da vendere a un prezzo incerto. Neppure un affidamento bancario è un risparmio: utilizzarlo crea un debito e può comportare costi.

Tre scenari con lo stesso saldo

Nel primo scenario le entrate si azzerano. Con 16.000 euro liberi e 2.000 euro di spese al mese, l’autonomia aritmetica è otto mesi. Nel secondo rimangono 800 euro mensili e la riserva copre il disavanzo di 1.200 euro per 13,3 mesi. Nel terzo le entrate residue restano 800 euro, mentre le spese scendono a 1.700: il disavanzo diventa 900 euro e l’autonomia sale a circa 17,8 mesi.

Le frazioni di mese sono approssimazioni: affitto, bollette e altri addebiti arrivano in giorni specifici. Inoltre, nell’ultimo scenario il taglio da 300 euro deve essere concretamente realizzabile. Non possiamo considerare eliminata una rata ancora dovuta o un contratto che continua a generare pagamenti. Un risparmio previsto va inserito soltanto dal momento in cui produce davvero minori uscite.

Un’entrata incerta non vale come uno stipendio già accreditato

Gli 800 euro potrebbero rappresentare, nell’esempio, il reddito stabile di un altro componente della famiglia. Se invece sono una prestazione da richiedere, un rimborso atteso o un compenso non ancora confermato, occorre costruire anche lo scenario senza quell’incasso. Importo, decorrenza e requisiti di eventuali sostegni devono essere verificati sul caso concreto: qui non sono presunti né quantificati.

Un ritardo di due mesi nell’arrivo degli 800 euro consuma 1.600 euro aggiuntivi rispetto allo scenario regolare. Dopo quei due mesi resterebbero 12.000 euro, perché le uscite iniziali sono 4.000 senza entrate. Se da allora il disavanzo fosse 1.200 euro mensili, la durata complessiva sarebbe dodici mesi: due già trascorsi e altri dieci, anziché 13,3.

Il saldo da controllare ogni mese

Il calcolatore del budget della Banca d’Italia aiuta a distinguere frequenze e categorie. Per questo esercizio basta affiancargli un prospetto con saldo iniziale, incassi effettivi, uscite e saldo finale. Se il consumo della riserva accelera, il nuovo calcolo deve partire da quanto resta, senza continuare a utilizzare i 20.000 euro originari.

Una spesa straordinaria da 2.400 euro ridurrebbe di due mesi l’autonomia nello scenario con disavanzo costante da 1.200 euro. Il dato rende visibile il margine per reagire: rinviare un progetto, ridurre uscite modificabili o cercare un’integrazione del reddito. Il numero dei mesi è uno strumento per anticipare le decisioni, non una scadenza fino alla quale ignorare il bilancio familiare.