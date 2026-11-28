Il Black Friday può lasciare sul conto un impegno più grande di quanto sembri: 5 acquisti con una rata mensile da 30 euro ciascuno significano 150 euro al mese finché i pagamenti si sovrappongono. Se ogni acquisto costa 90 euro ed è diviso in tre versamenti, la spesa complessiva è 450 euro. È un esempio ipotetico, senza interessi, commissioni o penali: la dilazione cambia il calendario, non il prezzo da restituire.

Il controllo decisivo riguarda due numeri diversi: il debito ancora da pagare e il saldo disponibile nei giorni degli addebiti. Dopo cinque prime rate da 30 euro hai versato 150 euro, ma ne devi ancora 300. Quei soldi possono apparire ancora disponibili sul conto: considerarli interamente spendibili rischia di finanziare due volte desideri diversi con lo stesso stipendio.

Il calendario che rende visibile l’impegno

Supponiamo che tutti gli acquisti avvengano il 28 novembre, con versamenti il giorno stesso, il 28 dicembre e il 28 gennaio. Il calendario prevede 150 euro in ognuna delle tre date. Dopo novembre il residuo è 300 euro; dopo dicembre scende a 150; dopo gennaio si azzera. Le date sono scelte per il calcolo e non descrivono le condizioni di un operatore.

La Banca d’Italia sui rischi dei pagamenti dilazionati richiama proprio il rischio di accumulare più impegni apparentemente piccoli. Anche il Buy Now Pay Later è un finanziamento: la semplicità dell’acquisto non rende irrilevante il debito. Le eventuali conseguenze del ritardo vanno lette nel contratto, senza supporre che una proposta priva di interessi sia priva di ogni costo possibile.

150 euro possono assorbire metà del margine

Immaginiamo uno stipendio netto mensile di 1.800 euro, spese essenziali e impegni già assunti per 1.350 euro e un accantonamento di 150 euro per spese annuali. Prima degli acquisti restano 300 euro. Le cinque rate ne assorbono la metà: il margine residuo è 150 euro, non 450 e nemmeno 300.

Una riparazione imprevista da 200 euro, in quel mese, supererebbe il margine di 50 euro. Questo non prova automaticamente che la famiglia sia insolvente: potrebbe avere una riserva separata. Mostra però che la sostenibilità cambia se si guarda al reddito totale oppure al denaro effettivamente libero dopo gli altri impegni. Non esiste una percentuale di rata universalmente sicura ricavabile da questo esempio.

Il giorno dello stipendio conta quanto il totale

Consideriamo ora un conto con 120 euro disponibili il giorno prima dei cinque addebiti e uno stipendio che arriva due giorni dopo. Il bilancio mensile potrebbe essere positivo, ma nel giorno delle scadenze mancano 30 euro. Un calendario degli incassi risolve una domanda che la sola somma mensile lascia aperta: i soldi saranno disponibili quando servono?

Per costruirlo puoi partire dal calcolatore del budget della Banca d’Italia, distinguendo le frequenze delle uscite. Affianca poi alle categorie una lista con creditore, importo, data del prossimo addebito, numero di rate residue e conto utilizzato. Se alcuni acquisti ricadono su carte o conti diversi, riuniscili nello stesso prospetto.

Quando una rata finisce, evita di sostituirla automaticamente

A febbraio i 150 euro mensili dell’esempio tornano liberi soltanto se non sono stati avviati nuovi piani. Sostituire ogni rata conclusa con un nuovo acquisto mantiene la spesa mensile costante, ma trasforma una dilazione occasionale in un impegno permanente. Il debito residuo, inoltre, può crescere anche quando la somma mensile sembra invariata, se aumenta la durata dei nuovi piani.

Prima di confermare il prossimo carrello, confronta quindi prezzo totale, pagamenti residui e saldo previsto alla scadenza più vicina. Se un addebito rischia di non essere coperto, contatta il finanziatore prima della scadenza per conoscere le opzioni effettivamente disponibili: cancellare l’addebito non cancella il debito. Il risultato utile del controllo è sapere quale acquisto puoi sostenere senza usare denaro già promesso ad altre spese.