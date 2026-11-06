Mutui, una rata più bassa può liberare denaro utile per la famiglia, ma lasciare un debito più alto negli anni successivi. Su 100.000 euro al tasso annuo ipotetico del 4%, estendere il rimborso da quindici a venticinque anni riduce il pagamento mensile di circa 212 euro e aggiunge circa 25.207 euro di interessi complessivi. Il dettaglio meno visibile emerge dopo cinque anni: restano da restituire circa 87.105 euro invece di 73.059.

Queste cifre sono simulazioni redazionali, non offerte bancarie né tassi medi correnti. Servono a leggere una proposta di allungamento con una domanda in più: quanto capitale rimarrà da saldare quando potrei voler vendere la casa, cambiare finanziamento o affrontare una spesa importante?

Tre durate, lo stesso capitale: il conto completo

Il confronto assume 100.000 euro da rimborsare a partire da oggi, TAN fisso del 4%, rate mensili e ammortamento alla francese. Spese accessorie, assicurazioni e benefici fiscali sono esclusi. Il tasso resta identico per isolare l’effetto della durata.

Durata residua Rata mensile Interessi fino a scadenza Debito dopo 5 anni 15 anni 739,69 euro 33.144 euro 73.059 euro 20 anni 605,98 euro 45.435 euro 81.924 euro 25 anni 527,84 euro 58.351 euro 87.105 euro

Elaborazione TradingCenter. Pagamenti regolari, nessun rimborso anticipato; totali calcolati prima di arrotondare le rate. Gli importi complessivi sono nominali e non attualizzati.

Fra quindici e vent’anni la rata scende di circa 134 euro, mentre gli interessi crescono di circa 12.291 euro. Aggiungere altri cinque anni libera ulteriori 78 euro al mese e aggiunge circa 12.916 euro di interessi. L’alleggerimento mensile diventa progressivamente più piccolo, anche se l’impegno continua ad allungarsi.

Il numero da guardare se si pensa di vendere casa

La durata modifica anche la velocità con cui si riduce il capitale. Dopo sessanta rate, nel piano quindicennale sono stati rimborsati circa 26.941 euro di capitale; in quello venticinquennale circa 12.895 euro. La differenza è di circa 14.046 euro.

Supponiamo, solo per confrontare i due piani, di vendere l’immobile dopo cinque anni allo stesso prezzo e con identici costi di vendita. Con il piano più lungo una quota maggiore dell’incasso servirebbe a estinguere il finanziamento. La rata minore ha però lasciato disponibili nel frattempo circa 12.711 euro: il risultato dipende anche da come quella liquidità è stata utilizzata o conservata.

Sommare soltanto le rate pagate farebbe apparire il piano lungo molto più conveniente. Affiancare il debito residuo restituisce il quadro completo: nei primi cinque anni, a queste condizioni, il piano più lungo comporta circa 1.335 euro di interessi in più. È questo il costo comparabile sul medesimo orizzonte, distinto dai 25.207 euro aggiuntivi che emergono arrivando alle rispettive scadenze finali.

Surroga e allungamento risolvono problemi diversi

La Banca d’Italia spiega il rapporto fra durata, rata e portabilità: la rinegoziazione modifica le condizioni con la banca attuale, mentre la surroga trasferisce presso un altro intermediario un importo pari al debito residuo, senza penalità o oneri per il cliente. La rinegoziazione ordinaria richiede l’accordo della banca.

Una riduzione del tasso e un’estensione della durata possono essere presenti nello stesso preventivo, ma producono effetti differenti. Conviene chiedere prima il piano alla scadenza attuale e poi l’alternativa più lunga. Il confronto rende visibile quanta parte della riduzione mensile dipende dal prezzo del finanziamento e quanta dal rinvio della restituzione.

Il precedente approfondimento sul confronto fra tasso, rata e surroga su 100.000 euro mostra l’effetto delle variazioni di tasso. Qui il passaggio ulteriore consiste nel misurare il debito a una data intermedia, utile a chi prevede di cambiare casa prima della scadenza.

Quanto vale la liquidità liberata oggi

Una famiglia con entrate temporaneamente ridotte può attribuire molto valore a 212 euro mensili disponibili. Nell’esempio sono circa 2.542 euro in un anno, che potrebbero sostenere spese essenziali o ricostituire una riserva. Il maggiore costo complessivo va quindi letto insieme alla capacità concreta di rispettare gli impegni.

Per valutare la proposta servono il piano attuale, quello nuovo e un calendario delle uscite familiari. La verifica pratica può partire da tre date: fra dodici mesi, fra cinque anni e alla scadenza. A ogni data si annotano rate versate, debito ancora dovuto e risparmi disponibili. Se la rata liberata viene interamente assorbita da nuove spese, il margine mensile migliora senza creare una riserva.

Il confronto va aggiornato sulle condizioni effettive del contratto, soprattutto per un tasso variabile. Le nostre cifre assumono un tasso immutato: non anticipano decisioni della BCE o l’evoluzione dell’Euribor.

Metodo: rata R = C × i / [1 − (1 + i)−n], con i pari al TAN mensile e n al numero di rate. Il residuo dopo k rate è C × (1 + i)k − R × [(1 + i)k − 1] / i. Articolo informativo, senza raccomandazioni personalizzate.